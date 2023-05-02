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В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим - РИА Новости, 02.05.2023
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13:35 02.05.2023 (обновлено: 13:36 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/rezhim-1869146479.html
В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим
В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим - РИА Новости, 02.05.2023
В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим
В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим, сообщил во вторник председатель Комитета госбезопасности республики генерал-лейтенант Иван Тертель. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:35
2023-05-02T13:36
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 2 мая - РИА Новости. В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим, сообщил во вторник председатель Комитета госбезопасности республики генерал-лейтенант Иван Тертель. "По указанию главы государства будет принят ряд мер, связанных с ужесточением контрразведывательного режима. Это, я думаю, всем будет понятно, нужно для того, чтобы работать на упреждение, на профилактику и не допустить в конечном итоге того, что происходит рядом с нами в различных регионах", - цитирует слова председателя КГБ агентство Белта. Глава КГБ прогнозирует значительную эскалацию обстановки по периметру Белоруссии. По его словам, это связано как с темой боевых действий на южном направлении, так и непрекращающимися попытками ряда внешних сил дестабилизировать ситуацию внутри страны. Ранее во вторник глава белорусского государства Александр Лукашенко провел секретное совещание с руководством силового блока по безопасности и охране границы.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, КГБ Белоруссии
В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим

Председатель КГБ Белоруссии Тертель сообщил об ужесточении контрразведывательного режима

© РИА НовостиФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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МИНСК, 2 мая - РИА Новости. В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим, сообщил во вторник председатель Комитета госбезопасности республики генерал-лейтенант Иван Тертель.
"По указанию главы государства будет принят ряд мер, связанных с ужесточением контрразведывательного режима. Это, я думаю, всем будет понятно, нужно для того, чтобы работать на упреждение, на профилактику и не допустить в конечном итоге того, что происходит рядом с нами в различных регионах", - цитирует слова председателя КГБ агентство Белта.
Глава КГБ прогнозирует значительную эскалацию обстановки по периметру Белоруссии. По его словам, это связано как с темой боевых действий на южном направлении, так и непрекращающимися попытками ряда внешних сил дестабилизировать ситуацию внутри страны.
Ранее во вторник глава белорусского государства Александр Лукашенко провел секретное совещание с руководством силового блока по безопасности и охране границы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка и мерах по охране государственной границы - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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