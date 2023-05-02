https://ria.ru/20230502/rezhim-1869146479.html

В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим

В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим - РИА Новости, 02.05.2023

В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим

В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим, сообщил во вторник председатель Комитета госбезопасности республики генерал-лейтенант Иван Тертель. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:35

2023-05-02T13:35

2023-05-02T13:36

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МИНСК, 2 мая - РИА Новости. В Белоруссии ужесточат контрразведывательный режим, сообщил во вторник председатель Комитета госбезопасности республики генерал-лейтенант Иван Тертель. "По указанию главы государства будет принят ряд мер, связанных с ужесточением контрразведывательного режима. Это, я думаю, всем будет понятно, нужно для того, чтобы работать на упреждение, на профилактику и не допустить в конечном итоге того, что происходит рядом с нами в различных регионах", - цитирует слова председателя КГБ агентство Белта. Глава КГБ прогнозирует значительную эскалацию обстановки по периметру Белоруссии. По его словам, это связано как с темой боевых действий на южном направлении, так и непрекращающимися попытками ряда внешних сил дестабилизировать ситуацию внутри страны. Ранее во вторник глава белорусского государства Александр Лукашенко провел секретное совещание с руководством силового блока по безопасности и охране границы.

https://ria.ru/20230502/diversanty-1869092542.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии