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В Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
13:27 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/remont-1869135461.html
В Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ
В Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ - РИА Новости, 02.05.2023
В Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ
Пять улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Подмосковье до конца текущего года, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:27
2023-05-02T13:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
красногорск
коломна
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Пять улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Подмосковье до конца текущего года, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.Ремонтные работы пройдут в Красногорске на улице Карбышева, в Коломне на улице Спирина, в Серебряных Прудах на улице Петра Романова, в Раменском на улице Алексея Перелета и в Наро-Фоминске на улице Погодина. Проезд станет комфортнее для более полумиллиона жителей региона."В течение ремонтного сезона в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют больше 10 километров покрытия на улицах, которые названы в честь героев Великой Отечественной войны", - приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.Он добавил, что все работы пройдут в рамках голосования на портале "Добродел" в 2022 году. Ознакомиться с перечнем участков ремонта всех дорог в регионе можно на сайте регионального министерства.
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московская область (подмосковье)
красногорск
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московская область (подмосковье), красногорск, коломна, великая отечественная война (1941-1945)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Коломна, Великая Отечественная война (1941-1945)

В Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ

© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской областиВ Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ
В Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ
© Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Пять улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Подмосковье до конца текущего года, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.
Ремонтные работы пройдут в Красногорске на улице Карбышева, в Коломне на улице Спирина, в Серебряных Прудах на улице Петра Романова, в Раменском на улице Алексея Перелета и в Наро-Фоминске на улице Погодина. Проезд станет комфортнее для более полумиллиона жителей региона.
"В течение ремонтного сезона в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют больше 10 километров покрытия на улицах, которые названы в честь героев Великой Отечественной войны", - приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.
Он добавил, что все работы пройдут в рамках голосования на портале "Добродел" в 2022 году. Ознакомиться с перечнем участков ремонта всех дорог в регионе можно на сайте регионального министерства.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КрасногорскКоломнаВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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