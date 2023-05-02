https://ria.ru/20230502/remont-1869135461.html

В Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ

В Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ - РИА Новости, 02.05.2023

В Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ

Пять улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Подмосковье до конца текущего года, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:27

2023-05-02T13:27

2023-05-02T13:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

коломна

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Пять улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Подмосковье до конца текущего года, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.Ремонтные работы пройдут в Красногорске на улице Карбышева, в Коломне на улице Спирина, в Серебряных Прудах на улице Петра Романова, в Раменском на улице Алексея Перелета и в Наро-Фоминске на улице Погодина. Проезд станет комфортнее для более полумиллиона жителей региона."В течение ремонтного сезона в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют больше 10 километров покрытия на улицах, которые названы в честь героев Великой Отечественной войны", - приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.Он добавил, что все работы пройдут в рамках голосования на портале "Добродел" в 2022 году. Ознакомиться с перечнем участков ремонта всех дорог в регионе можно на сайте регионального министерства.

https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861968107.html

московская область (подмосковье)

красногорск

коломна

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), красногорск, коломна, великая отечественная война (1941-1945)