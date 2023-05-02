https://ria.ru/20230502/remont-1869135461.html
В Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ
В Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ - РИА Новости, 02.05.2023
В Подмосковье отремонтируют 5 улиц, названных в честь героев ВОВ
Пять улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Подмосковье до конца текущего года, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:27
2023-05-02T13:27
2023-05-02T13:27
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Пять улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, отремонтируют в Подмосковье до конца текущего года, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.Ремонтные работы пройдут в Красногорске на улице Карбышева, в Коломне на улице Спирина, в Серебряных Прудах на улице Петра Романова, в Раменском на улице Алексея Перелета и в Наро-Фоминске на улице Погодина. Проезд станет комфортнее для более полумиллиона жителей региона."В течение ремонтного сезона в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют больше 10 километров покрытия на улицах, которые названы в честь героев Великой Отечественной войны", - приводятся слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика.Он добавил, что все работы пройдут в рамках голосования на портале "Добродел" в 2022 году. Ознакомиться с перечнем участков ремонта всех дорог в регионе можно на сайте регионального министерства.
https://ria.ru/20230330/aktsiya-1861968107.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), красногорск, коломна, великая отечественная война (1941-1945)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Коломна, Великая Отечественная война (1941-1945)