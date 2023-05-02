https://ria.ru/20230502/reforma-1869238874.html

Раскольническая ПЦУ планирует провести календарную реформу

Раскольническая ПЦУ планирует провести календарную реформу - РИА Новости, 02.05.2023

Раскольническая ПЦУ планирует провести календарную реформу

Раскольническая Православная церковь Украины планирует принять календарную реформу, заявил глава ПЦУ Епифаний в интервью "Газета.ua". РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:25

2023-05-02T18:25

2023-05-02T19:10

религия

украина

киев

иисус христос

петр порошенко

православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины планирует принять календарную реформу, заявил глава ПЦУ Епифаний в интервью "Газета.ua".По данным издания "Страна.ua", нововведения предусматривают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.Глава ПЦУ утверждает, что реформа позволит перейти на более точный календарь и избежать постепенного смещения неподвижных праздников. Он добавил, что на пути к изменениям "еще остаются некоторые трудности", однако убежден, что "с Божьей помощью" их можно решить.Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Богомладенца Иисуса Христа. В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также десять из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским. Остальные пять поместных православных церквей — русская, сербская, иерусалимская, польская и грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты — живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Структуру под названием Православная церковь Украины (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.В январе 2019-го Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ томос об автокефалии, но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.

https://ria.ru/20230427/tserkov-1868273840.html

https://ria.ru/20230426/lavra-1867984309.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, иисус христос, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат