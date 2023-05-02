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Раскольническая ПЦУ планирует провести календарную реформу - РИА Новости, 02.05.2023
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Религия
 
18:25 02.05.2023 (обновлено: 19:10 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/reforma-1869238874.html
Раскольническая ПЦУ планирует провести календарную реформу
Раскольническая ПЦУ планирует провести календарную реформу - РИА Новости, 02.05.2023
Раскольническая ПЦУ планирует провести календарную реформу
Раскольническая Православная церковь Украины планирует принять календарную реформу, заявил глава ПЦУ Епифаний в интервью "Газета.ua". РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:25
2023-05-02T19:10
религия
украина
киев
иисус христос
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины планирует принять календарную реформу, заявил глава ПЦУ Епифаний в интервью "Газета.ua".По данным издания "Страна.ua", нововведения предусматривают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.Глава ПЦУ утверждает, что реформа позволит перейти на более точный календарь и избежать постепенного смещения неподвижных праздников. Он добавил, что на пути к изменениям "еще остаются некоторые трудности", однако убежден, что "с Божьей помощью" их можно решить.Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Богомладенца Иисуса Христа. В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также десять из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским. Остальные пять поместных православных церквей — русская, сербская, иерусалимская, польская и грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты — живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января. Структуру под названием Православная церковь Украины (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.В январе 2019-го Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ томос об автокефалии, но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.
https://ria.ru/20230427/tserkov-1868273840.html
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украина, киев, иисус христос, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат
Религия, Украина, Киев, Иисус Христос, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Константинопольский патриархат
Раскольническая ПЦУ планирует провести календарную реформу

ПЦУ в мае проведет календарную реформу, в частности, перенесет празднование Рождества

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкМитрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Киеве
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Раскольническая Православная церковь Украины планирует принять календарную реформу, заявил глава ПЦУ Епифаний в интервью "Газета.ua".
По данным издания "Страна.ua", нововведения предусматривают перенос празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.
«

"Думать над календарной реформой и делать соответствующие шаги в этом направлении мы на самом деле начали давно. Мы выбрали стратегию взвешенных и постепенных шагов, чтобы подготовить паству и не получить церковного разделения из-за этого вопроса, примеры чего, к сожалению, есть в мире. Теперь наши приходы уже могут выбирать, какого календаря придерживаться. В мае на Архиерейском соборе мы вынесем общецерковное решение по этому поводу", — сказал Епифаний.

Глава ПЦУ утверждает, что реформа позволит перейти на более точный календарь и избежать постепенного смещения неподвижных праздников. Он добавил, что на пути к изменениям "еще остаются некоторые трудности", однако убежден, что "с Божьей помощью" их можно решить.
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Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Богомладенца Иисуса Христа. В ночь на 25 декабря Рождество празднуют католики и протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также десять из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который будет до 2800 года совпадать с григорианским.
Остальные пять поместных православных церквей — русская, сербская, иерусалимская, польская и грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты — живут по юлианскому календарю и празднуют Рождество в ночь с 6 на 7 января.
Структуру под названием Православная церковь Украины (ПЦУ) сформировали в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической УПЦ Московского патриархата. Это произошло на Объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники.
В январе 2019-го Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ томос об автокефалии, но большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают эту структуру канонической.
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РелигияУкраинаКиевИисус ХристосПетр ПорошенкоПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархат
 
 
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