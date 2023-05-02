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Аверов: реабилитация липецких ветеранов СВО будет в зоне особого внимания - РИА Новости, 02.05.2023
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Липецкая область
 
10:41 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/reabilitatsiya-1869078463.html
Аверов: реабилитация липецких ветеранов СВО будет в зоне особого внимания
Аверов: реабилитация липецких ветеранов СВО будет в зоне особого внимания - РИА Новости, 02.05.2023
Аверов: реабилитация липецких ветеранов СВО будет в зоне особого внимания
Липецкий областной совет депутатов на законодательном уровне займется проработкой вопросов по реабилитации ветеранов вооруженных конфликтов, вернувшихся из зоны РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:41
2023-05-02T10:41
липецкая область
россия
медицина
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ЛИПЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Липецкий областной совет депутатов на законодательном уровне займется проработкой вопросов по реабилитации ветеранов вооруженных конфликтов, вернувшихся из зоны специальной военной операции (СВО), сообщил спикер регионального парламента Дмитрий Аверов.Председатель Липецкого облсовета депутатов принял участие в Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ. Оно прошло в Санкт-Петербурге. Руководители заксобраний обсудили меры поддержки военнослужащих, которые принимают участие в СВО и их семей. На заседании было отмечено о необходимости принятия стандарта мер поддержки для всех регионов, распространение льгот на гражданских специалистов, выполняющих работы по восстановлению экономики в зоне СВО.Также на заседании обсудили работу фонда "Защитники Отечества", расширение категорий ветеранов вооруженных конфликтов, распространение мер поддержки на добровольцев и членов их семей."Главы палат парламента России сегодня обратили особое внимание на вопросы реабилитации ветеранов вооруженных конфликтов, вернувшихся из зоны СВО. Речь идет об оказании психологической помощи, социальной адаптации инвалидов с тяжелыми ранениями, оказании им качественной медицинской помощи, снабжении техническими средствами реабилитации. Для эффективной реализации этих мер необходимо в том числе четкое законодательное обеспечение как на федеральном, так и на региональном уровнях. Совместно с коллегами сразу же приступим к их выполнению", - приводятся в сообщении слова Аверова.По данным пресс-службы, в Липецкой области одними из первых в развитие федеральных инициатив на региональном уровне разработан и принят пакет мер поддержки членов семей участников СВО. В их числе – компенсация платы за детсад, бесплатные школьные обеды, льготный проезд в общественном транспорте, бесплатная путевка на санаторно-курортное лечение беременной супруге, предоставление социального контракта, бесплатное профессиональное обучение, медицинское, соцобслуживание, бесплатное посещение детьми учреждений культуры, бесплатная юрпомощь.
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россия, медицина
Липецкая область, Россия, Медицина

Аверов: реабилитация липецких ветеранов СВО будет в зоне особого внимания

© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовПредседатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Липецкий областной совет депутатов на законодательном уровне займется проработкой вопросов по реабилитации ветеранов вооруженных конфликтов, вернувшихся из зоны специальной военной операции (СВО), сообщил спикер регионального парламента Дмитрий Аверов.
Председатель Липецкого облсовета депутатов принял участие в Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ. Оно прошло в Санкт-Петербурге. Руководители заксобраний обсудили меры поддержки военнослужащих, которые принимают участие в СВО и их семей. На заседании было отмечено о необходимости принятия стандарта мер поддержки для всех регионов, распространение льгот на гражданских специалистов, выполняющих работы по восстановлению экономики в зоне СВО.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель фонда Защитники Отечества Анна Цивилева во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Также на заседании обсудили работу фонда "Защитники Отечества", расширение категорий ветеранов вооруженных конфликтов, распространение мер поддержки на добровольцев и членов их семей.
"Главы палат парламента России сегодня обратили особое внимание на вопросы реабилитации ветеранов вооруженных конфликтов, вернувшихся из зоны СВО. Речь идет об оказании психологической помощи, социальной адаптации инвалидов с тяжелыми ранениями, оказании им качественной медицинской помощи, снабжении техническими средствами реабилитации. Для эффективной реализации этих мер необходимо в том числе четкое законодательное обеспечение как на федеральном, так и на региональном уровнях. Совместно с коллегами сразу же приступим к их выполнению", - приводятся в сообщении слова Аверова.
По данным пресс-службы, в Липецкой области одними из первых в развитие федеральных инициатив на региональном уровне разработан и принят пакет мер поддержки членов семей участников СВО. В их числе – компенсация платы за детсад, бесплатные школьные обеды, льготный проезд в общественном транспорте, бесплатная путевка на санаторно-курортное лечение беременной супруге, предоставление социального контракта, бесплатное профессиональное обучение, медицинское, соцобслуживание, бесплатное посещение детьми учреждений культуры, бесплатная юрпомощь.
 
Липецкая областьРоссияМедицина
 
 
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