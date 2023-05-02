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В России в 2023 году появится дронопорт-почтамат - РИА Новости, 02.05.2023
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03:37 02.05.2023 (обновлено: 05:24 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/razrabotka-1869044179.html
В России в 2023 году появится дронопорт-почтамат
В России в 2023 году появится дронопорт-почтамат - РИА Новости, 02.05.2023
В России в 2023 году появится дронопорт-почтамат
Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, разработка выйдет на рынок... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T03:37
2023-05-02T05:24
россия
технологии
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, разработка выйдет на рынок в 2023 году, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Русдронопорт" Николай Ряшин.Он отметил, что дронопорт-почтамат "ЭРИ" может забирать и выгружать посылки и документы автономно и в режиме реального времени, что позволяет повысить качество и снизить стоимость доставок (от 200 рублей за посылку). Дронопорт автоматизирует работу критически важных индустрий, исключая человеческий фактор и затраты на постобработку данных. Он занимает площадь около трех квадратных метров и может работать при температурах от -20 до +45 градусов.Почтамат может хранить до двух посылок. Дрон-доставщик "ЭРИ", работающий с ним в паре, оснащен механизмом захвата грузовых контейнеров. Он может летать со скоростью до 60 км/ч в течение 60 минут на расстояние до 15 км и перевозить до 5 килограммов груза."Дрон перевозит посылку до дронопорта со склада, расстояние от которого – около 15 километров. Затем дрон доставляет посылку внутри инфраструктуры дронопортов, если это требуется, заменяя батарею для дальнейшего полета. Почтамат автоматически обслуживает беспилотник, меняет ему батарею", – сказал Ряшин.Управление дроном происходит через центр управления полетами — специальный софт для отслеживания инфраструктуры дронопортов и контроля миссий с возможностью перехвата управления беспилотником при необходимости. Один оператор может одновременно контролировать до семи дронопортов. Получатель посылки может отслеживать трек груза и после доставки получит уведомление. Уже создан прототип дронопорта-почтамата, в этом году планируется выйти на серийное производство. Потенциальные заказчики — логистические компании и онлайн-маркеты."Ранее нами была произведена линейка подобных дронопортов, однако новый продукт имеет ряд конструктивных и программных преимуществ, доступных заказчикам. Главная ориентация в нашем подходе заключалась в том, чтобы сделать продукт максимально упрощенным в его конструкции (как станции, так и беспилотника). С другой стороны — поработать над надежностью и отказоустойчивостью, чтобы получить баланс стоимости капитальных затрат и необходимости его ремонта", - заключил Ряшин.
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россия, технологии
Россия, Технологии
В России в 2023 году появится дронопорт-почтамат

В России в 2023 году появится дронопорт-почтамат, доставляющий посылки без человека

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДрон, пролетающий над Тверской улицей в Москве
Дрон, пролетающий над Тверской улицей в Москве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дрон, пролетающий над Тверской улицей в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, разработка выйдет на рынок в 2023 году, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Русдронопорт" Николай Ряшин.
«

"Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, в том числе в труднодоступную местность. Разработка выйдет на рынок в 2023 году", - сказал он.

Он отметил, что дронопорт-почтамат "ЭРИ" может забирать и выгружать посылки и документы автономно и в режиме реального времени, что позволяет повысить качество и снизить стоимость доставок (от 200 рублей за посылку). Дронопорт автоматизирует работу критически важных индустрий, исключая человеческий фактор и затраты на постобработку данных. Он занимает площадь около трех квадратных метров и может работать при температурах от -20 до +45 градусов.
Почтамат может хранить до двух посылок. Дрон-доставщик "ЭРИ", работающий с ним в паре, оснащен механизмом захвата грузовых контейнеров. Он может летать со скоростью до 60 км/ч в течение 60 минут на расстояние до 15 км и перевозить до 5 килограммов груза.
"Дрон перевозит посылку до дронопорта со склада, расстояние от которого – около 15 километров. Затем дрон доставляет посылку внутри инфраструктуры дронопортов, если это требуется, заменяя батарею для дальнейшего полета. Почтамат автоматически обслуживает беспилотник, меняет ему батарею", – сказал Ряшин.
Управление дроном происходит через центр управления полетами — специальный софт для отслеживания инфраструктуры дронопортов и контроля миссий с возможностью перехвата управления беспилотником при необходимости. Один оператор может одновременно контролировать до семи дронопортов. Получатель посылки может отслеживать трек груза и после доставки получит уведомление. Уже создан прототип дронопорта-почтамата, в этом году планируется выйти на серийное производство. Потенциальные заказчики — логистические компании и онлайн-маркеты.
"Ранее нами была произведена линейка подобных дронопортов, однако новый продукт имеет ряд конструктивных и программных преимуществ, доступных заказчикам. Главная ориентация в нашем подходе заключалась в том, чтобы сделать продукт максимально упрощенным в его конструкции (как станции, так и беспилотника). С другой стороны — поработать над надежностью и отказоустойчивостью, чтобы получить баланс стоимости капитальных затрат и необходимости его ремонта", - заключил Ряшин.
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