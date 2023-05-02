https://ria.ru/20230502/razrabotka-1869044179.html

В России в 2023 году появится дронопорт-почтамат

В России в 2023 году появится дронопорт-почтамат - РИА Новости, 02.05.2023

В России в 2023 году появится дронопорт-почтамат

Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, разработка выйдет на рынок... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T03:37

2023-05-02T03:37

2023-05-02T05:24

россия

технологии

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Российские разработчики создали дронопорт-почтамат, в который беспилотник может доставлять посылки и документы без участия человека, разработка выйдет на рынок в 2023 году, рассказал РИА Новости генеральный директор компании "Русдронопорт" Николай Ряшин.Он отметил, что дронопорт-почтамат "ЭРИ" может забирать и выгружать посылки и документы автономно и в режиме реального времени, что позволяет повысить качество и снизить стоимость доставок (от 200 рублей за посылку). Дронопорт автоматизирует работу критически важных индустрий, исключая человеческий фактор и затраты на постобработку данных. Он занимает площадь около трех квадратных метров и может работать при температурах от -20 до +45 градусов.Почтамат может хранить до двух посылок. Дрон-доставщик "ЭРИ", работающий с ним в паре, оснащен механизмом захвата грузовых контейнеров. Он может летать со скоростью до 60 км/ч в течение 60 минут на расстояние до 15 км и перевозить до 5 килограммов груза."Дрон перевозит посылку до дронопорта со склада, расстояние от которого – около 15 километров. Затем дрон доставляет посылку внутри инфраструктуры дронопортов, если это требуется, заменяя батарею для дальнейшего полета. Почтамат автоматически обслуживает беспилотник, меняет ему батарею", – сказал Ряшин.Управление дроном происходит через центр управления полетами — специальный софт для отслеживания инфраструктуры дронопортов и контроля миссий с возможностью перехвата управления беспилотником при необходимости. Один оператор может одновременно контролировать до семи дронопортов. Получатель посылки может отслеживать трек груза и после доставки получит уведомление. Уже создан прототип дронопорта-почтамата, в этом году планируется выйти на серийное производство. Потенциальные заказчики — логистические компании и онлайн-маркеты."Ранее нами была произведена линейка подобных дронопортов, однако новый продукт имеет ряд конструктивных и программных преимуществ, доступных заказчикам. Главная ориентация в нашем подходе заключалась в том, чтобы сделать продукт максимально упрощенным в его конструкции (как станции, так и беспилотника). С другой стороны — поработать над надежностью и отказоустойчивостью, чтобы получить баланс стоимости капитальных затрат и необходимости его ремонта", - заключил Ряшин.

https://ria.ru/20230413/svyaz-1865012073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, технологии