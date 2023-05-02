https://ria.ru/20230502/razdel-1869261644.html

"Это русские города". В США раскрыли план раздела Украины

"Это русские города". В США раскрыли план раздела Украины - РИА Новости, 02.05.2023

"Это русские города". В США раскрыли план раздела Украины

Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:24

2023-05-02T19:24

2023-05-02T19:24

политика

россия

польша

украина

скотт риттер

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.Как напомнил Риттер, Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. По его мнению, население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта.

https://ria.ru/20230501/zelenskiy-1869031004.html

россия

польша

украина

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политика, россия, польша, украина, скотт риттер