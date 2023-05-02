"Это русские города". В США раскрыли план раздела Украины
Экс-разведчик ВС США Риттер предложил сценарий раздела Украины между Россией и Польшей
© Depositphotos.com / ValirinПлощадь Конституции в Харькове
© Depositphotos.com / Valirin
Площадь Конституции в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Раздел Украины между Россией и Польшей был бы разумным вариантом урегулирования конфликта, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.
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"Необходимо отдать Западную Украину Польше. Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать. <…> Она должна выйти из уравнения. Сделайте ее проблемой Польши и Европы. Это не проблема России. <…> Если вы уберете Западную Украину из общей картины, я уверен, что (между двумя странами. — Прим. ред.) наступит мир, поскольку это один народ, с той же культурой и историей. <…> Многие ли могли себе представить, чтобы кто-то из Алабамы примирился с жителями Нью-Йорка после Гражданской войны (1861-1865 годов). Мы сделали это. Почему? Потому что мы все американцы", — отметил эксперт.
Как напомнил Риттер, Одесса, Киев, Харьков и Днепропетровск всегда были частью российской цивилизации, которая выходит далеко за пределы границ самой России. По его мнению, население в этих регионах будет жить в согласии с русским народом после завершения конфликта.