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Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России"
Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России" - РИА Новости, 02.05.2023
Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России"
Для американской элиты создали "руководство по расколу России", заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Известиям". РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:04
2023-05-02T18:04
2023-05-02T18:39
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Для американской элиты создали "руководство по расколу России", заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Известиям".Секретарь Совбеза заметил, что "основная ставка, по мнению авторов, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, включающую поддержку пятой колонны и разжигание внутрироссийского сепаратизма"."Одни только структуры Джорджа Сороса, кстати, выдававшего в годы Второй мировой войны нацистам своих соплеменников в Венгрии, ежегодно выделяют по 800 миллионов долларов на создание вымышленных видеороликов, постановочных фотографий и фальшивок в соцсетях", — подчеркнул Патрушев. Западные страны стремятся разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, "изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма", добавил он.По его словам, эти центры "обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом".Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными российскому народу, заключил Патрушев.
https://ria.ru/20230426/antonov-1868003518.html
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в мире, россия, венгрия, николай патрушев, министерство обороны сша, джордж сорос, государственный департамент сша, сша
В мире, Россия, Венгрия, Николай Патрушев, Министерство обороны США, Джордж Сорос, Государственный департамент США, США
Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России"
Патрушев: фонды США по заказу Госдепа и Пентагона написали руководство по расколу России
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Для американской элиты создали "руководство по расколу России", заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Известиям
".
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"Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и Минобороны США, под названием "Несостоявшееся государство: руководство по расколу России", — рассказал он.
Секретарь Совбеза заметил, что "основная ставка, по мнению авторов, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, включающую поддержку пятой колонны и разжигание внутрироссийского сепаратизма".
"Одни только структуры Джорджа Сороса
, кстати, выдававшего в годы Второй мировой войны нацистам своих соплеменников в Венгрии, ежегодно выделяют по 800 миллионов долларов на создание вымышленных видеороликов, постановочных фотографий и фальшивок в соцсетях", — подчеркнул Патрушев.
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Западные страны стремятся разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, "изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма", добавил он.
«
"Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий", — отметил секретарь Совбеза.
По его словам, эти центры "обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом".
Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными российскому народу, заключил Патрушев.
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