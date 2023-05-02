Рейтинг@Mail.ru
Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России" - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:04 02.05.2023 (обновлено: 18:39 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/raskol-1869230999.html
Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России"
Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России" - РИА Новости, 02.05.2023
Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России"
Для американской элиты создали "руководство по расколу России", заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Известиям". РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:04
2023-05-02T18:39
в мире
россия
венгрия
николай патрушев
министерство обороны сша
джордж сорос
государственный департамент сша
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_04f1f18e2a0698244d9798953b587c00.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Для американской элиты создали "руководство по расколу России", заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Известиям".Секретарь Совбеза заметил, что "основная ставка, по мнению авторов, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, включающую поддержку пятой колонны и разжигание внутрироссийского сепаратизма"."Одни только структуры Джорджа Сороса, кстати, выдававшего в годы Второй мировой войны нацистам своих соплеменников в Венгрии, ежегодно выделяют по 800 миллионов долларов на создание вымышленных видеороликов, постановочных фотографий и фальшивок в соцсетях", — подчеркнул Патрушев. Западные страны стремятся разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, "изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма", добавил он.По его словам, эти центры "обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом".Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными российскому народу, заключил Патрушев.
https://ria.ru/20230426/antonov-1868003518.html
https://ria.ru/20230413/spetssluzhby-1865057876.html
россия
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796151088_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_4114257c85af33568fcd8ff12cb48c37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, николай патрушев, министерство обороны сша, джордж сорос, государственный департамент сша, сша
В мире, Россия, Венгрия, Николай Патрушев, Министерство обороны США, Джордж Сорос, Государственный департамент США, США
Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России"

Патрушев: фонды США по заказу Госдепа и Пентагона написали руководство по расколу России

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Для американской элиты создали "руководство по расколу России", заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Известиям".
«

"Сразу несколько американских фондов активно знакомят вашингтонскую элиту со своими научными работами, наспех написанными по заказу Госдепартамента и Минобороны США, под названием "Несостоявшееся государство: руководство по расколу России", — рассказал он.

Секретарь Совбеза заметил, что "основная ставка, по мнению авторов, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, включающую поддержку пятой колонны и разжигание внутрироссийского сепаратизма".
"Одни только структуры Джорджа Сороса, кстати, выдававшего в годы Второй мировой войны нацистам своих соплеменников в Венгрии, ежегодно выделяют по 800 миллионов долларов на создание вымышленных видеороликов, постановочных фотографий и фальшивок в соцсетях", — подчеркнул Патрушев.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Антонов: Запад делает все, чтобы война с Россией разразилась в Европе
26 апреля, 23:54
Западные страны стремятся разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, "изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма", добавил он.
«

"Запад пытается подорвать внутреннее единство нашей страны и народа, деморализовать наших граждан, внушить им чувство неполноценности. Целые институты в США и Европе не покладая рук трудятся над созданием самых безумных лженаучных теорий", — отметил секретарь Совбеза.

По его словам, эти центры "обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом".
Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными российскому народу, заключил Патрушев.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Патрушев рассказал о действиях западных спецслужб на Северном Кавказе
13 апреля, 14:36
 
В миреРоссияВенгрияНиколай ПатрушевМинистерство обороны СШАДжордж СоросГосударственный департамент СШАСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала