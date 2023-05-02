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Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России"

Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России" - РИА Новости, 02.05.2023

Патрушев: американские фонды написали "руководство по расколу России"

Для американской элиты создали "руководство по расколу России", заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Известиям". РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:04

2023-05-02T18:04

2023-05-02T18:39

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Для американской элиты создали "руководство по расколу России", заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью "Известиям".Секретарь Совбеза заметил, что "основная ставка, по мнению авторов, должна быть сделана на создание и поддержание нестабильности в соседних с Россией государствах, а также на информационную войну, включающую поддержку пятой колонны и разжигание внутрироссийского сепаратизма"."Одни только структуры Джорджа Сороса, кстати, выдававшего в годы Второй мировой войны нацистам своих соплеменников в Венгрии, ежегодно выделяют по 800 миллионов долларов на создание вымышленных видеороликов, постановочных фотографий и фальшивок в соцсетях", — подчеркнул Патрушев. Западные страны стремятся разрушить основы общероссийской и национальной идентичности, "изо всех сил навязывая чуждые нам нововведения вроде гендерного многообразия и исторического ревизионизма", добавил он.По его словам, эти центры "обосновывают необходимость переформатирования сознания россиян, их покаяния перед согражданами других национальностей и вероисповеданий, которые якобы находятся под так называемым имперским гнетом".Западная пропагандистская машина не срабатывает, когда встречается с честью, благородством, твердостью духа и непоколебимой моралью, свойственными российскому народу, заключил Патрушев.

https://ria.ru/20230426/antonov-1868003518.html

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в мире, россия, венгрия, николай патрушев, министерство обороны сша, джордж сорос, государственный департамент сша, сша