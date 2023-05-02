https://ria.ru/20230502/raketa-1869200556.html

В израильском Сдероте ракета попала в строящееся здание

В израильском Сдероте ракета попала в строящееся здание - РИА Новости, 02.05.2023

В израильском Сдероте ракета попала в строящееся здание

Три человека получили осколочные ранения в результате попадания ракеты в строящееся здание в израильском городе Сдерот на границе с сектором Газа, сообщила... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:33

2023-05-02T16:33

2023-05-02T16:53

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израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Три человека получили осколочные ранения в результате попадания ракеты в строящееся здание в израильском городе Сдерот на границе с сектором Газа, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)."Медики и фельдшеры MDA оказывают медицинскую помощь и везут в больницу Барзилай троих людей (иностранные граждане) с осколочными ранениями - один находится в тяжелом состоянии, а двое других получили легкие ранения", - говорится в сообщении MDA в Telegram.Ранее во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) сообщила, что 22 пуска ракет было выявлено из сектора Газа в сторону израильской территории.Израильские системы ПВО перехватили четыре ракеты, выпущенные из сектора Газа ракеты, а 16 упали на открытой местности, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230502/izrail-1869050021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль