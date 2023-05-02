https://ria.ru/20230502/raketa-1869200556.html
В израильском Сдероте ракета попала в строящееся здание
В израильском Сдероте ракета попала в строящееся здание - РИА Новости, 02.05.2023
В израильском Сдероте ракета попала в строящееся здание
Три человека получили осколочные ранения в результате попадания ракеты в строящееся здание в израильском городе Сдерот на границе с сектором Газа, сообщила... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:33
2023-05-02T16:33
2023-05-02T16:53
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Три человека получили осколочные ранения в результате попадания ракеты в строящееся здание в израильском городе Сдерот на границе с сектором Газа, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA)."Медики и фельдшеры MDA оказывают медицинскую помощь и везут в больницу Барзилай троих людей (иностранные граждане) с осколочными ранениями - один находится в тяжелом состоянии, а двое других получили легкие ранения", - говорится в сообщении MDA в Telegram.Ранее во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) сообщила, что 22 пуска ракет было выявлено из сектора Газа в сторону израильской территории.Израильские системы ПВО перехватили четыре ракеты, выпущенные из сектора Газа ракеты, а 16 упали на открытой местности, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230502/izrail-1869050021.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль
В израильском Сдероте ракета попала в строящееся здание
В израильском Сдероте три человека пострадали при попадании ракеты в строящееся здание
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Три человека получили осколочные ранения в результате попадания ракеты в строящееся здание в израильском городе Сдерот на границе с сектором Газа, сообщила служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Медики и фельдшеры MDA оказывают медицинскую помощь и везут в больницу Барзилай троих людей (иностранные граждане) с осколочными ранениями - один находится в тяжелом состоянии, а двое других получили легкие ранения", - говорится в сообщении MDA в Telegram.
Ранее во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля
(ЦАХАЛа) сообщила, что 22 пуска ракет было выявлено из сектора Газа в сторону израильской территории.
Израильские системы ПВО перехватили четыре ракеты, выпущенные из сектора Газа ракеты, а 16 упали на открытой местности, добавили в пресс-службе.
По Израилю выпустили три ракеты из сектора Газа