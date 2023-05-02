https://ria.ru/20230502/raketa-1869191378.html

СМИ: найденная в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета

СМИ: найденная в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета - РИА Новости, 02.05.2023

СМИ: найденная в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета

Найденная в лесу вблизи Быдгоща в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета, сообщил портал Onet со ссылкой на источники в армии. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:01

2023-05-02T16:01

2023-05-02T19:31

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ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. Найденная в лесу вблизи Быдгоща в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета, сообщил портал Onet со ссылкой на источники в армии. По его словам, "дело настолько серьезно, что может иметь международные последствия". Предположительно, речь идет об авиационной крылатой ракете Х-55. Вся информация о случившемся засекречена, детали знают только несколько человек в стране, говорится в публикации."Сейчас это (версия о российском происхождении ракеты. — Прим. ред.) самая серьезная гипотеза, принимаемая во внимание следователями, расследующими случившееся", —заявил один из собеседников издания. В прошлый четверг польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща нашли обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке, которая, скорее всего, была мишенью, запущенной польскими военными во время учений. На минувшей неделе о происхождении ракеты говорил на брифинге оперативный командующий ВС Польши Томаш Петровский. Тогда он упомянул некий инцидент, произошедший в польском воздушном пространстве 16 декабря прошлого года. По его словам, та ситуация потребовала использования самолетов в сотрудничестве с иностранными союзниками и поисково-спасательных вертолетов, которые "старались найти то, что зафиксировали системы", но сложные атмосферные условия этому помешали. Как заверил Петровский, взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал. Очевидцы рассказали о большой воронке в земле на месте случившегося.В Быдгоще находятся Военно-авиационный завод № 2, Завод электромеханических изделий "Белма" и Учебный центр объединенных сил НАТО.

https://ria.ru/20230502/mid-1869189411.html

https://ria.ru/20230502/slutskiy-1869160769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, быдгощ, польша, белоруссия, россия