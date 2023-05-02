https://ria.ru/20230502/raketa-1869191378.html
СМИ: найденная в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета
СМИ: найденная в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета - РИА Новости, 02.05.2023
СМИ: найденная в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета
Найденная в лесу вблизи Быдгоща в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета, сообщил портал Onet со ссылкой на источники в армии. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:01
2023-05-02T16:01
2023-05-02T19:31
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ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. Найденная в лесу вблизи Быдгоща в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета, сообщил портал Onet со ссылкой на источники в армии. По его словам, "дело настолько серьезно, что может иметь международные последствия". Предположительно, речь идет об авиационной крылатой ракете Х-55. Вся информация о случившемся засекречена, детали знают только несколько человек в стране, говорится в публикации."Сейчас это (версия о российском происхождении ракеты. — Прим. ред.) самая серьезная гипотеза, принимаемая во внимание следователями, расследующими случившееся", —заявил один из собеседников издания. В прошлый четверг польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща нашли обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке, которая, скорее всего, была мишенью, запущенной польскими военными во время учений. На минувшей неделе о происхождении ракеты говорил на брифинге оперативный командующий ВС Польши Томаш Петровский. Тогда он упомянул некий инцидент, произошедший в польском воздушном пространстве 16 декабря прошлого года. По его словам, та ситуация потребовала использования самолетов в сотрудничестве с иностранными союзниками и поисково-спасательных вертолетов, которые "старались найти то, что зафиксировали системы", но сложные атмосферные условия этому помешали. Как заверил Петровский, взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал. Очевидцы рассказали о большой воронке в земле на месте случившегося.В Быдгоще находятся Военно-авиационный завод № 2, Завод электромеханических изделий "Белма" и Учебный центр объединенных сил НАТО.
https://ria.ru/20230502/mid-1869189411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, быдгощ, польша, белоруссия, россия
В мире, Быдгощ, Польша, Белоруссия, Россия
СМИ: найденная в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета
Onet: найденная в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета из Белоруссии
ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости.
Найденная в лесу вблизи Быдгоща в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета, сообщил портал Onet
со ссылкой на источники в армии.
«
"В лесу под Быдгощем, вероятнее всего, была найдена российская ракета, которая была запущена с их самолета с территории Белоруссии. У нас пока нет стопроцентного подтверждения этого факта, но многое указывает на то, что речь идет о ситуации, которая произошла несколько месяцев назад. Наш Центр воздушных операций тогда следил за полетом ракеты, но в определенный момент потерял ее", — приводится слова высокопоставленного польского военного.
По его словам, "дело настолько серьезно, что может иметь международные последствия". Предположительно, речь идет об авиационной крылатой ракете Х-55. Вся информация о случившемся засекречена, детали знают только несколько человек в стране, говорится в публикации.
"Сейчас это (версия о российском происхождении ракеты. — Прим. ред.) самая серьезная гипотеза, принимаемая во внимание следователями, расследующими случившееся", —заявил один из собеседников издания.
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В прошлый четверг польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща нашли обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке, которая, скорее всего, была мишенью, запущенной польскими военными во время учений.
На минувшей неделе о происхождении ракеты говорил на брифинге оперативный командующий ВС Польши Томаш Петровский. Тогда он упомянул некий инцидент, произошедший в польском воздушном пространстве 16 декабря прошлого года. По его словам, та ситуация потребовала использования самолетов в сотрудничестве с иностранными союзниками и поисково-спасательных вертолетов, которые "старались найти то, что зафиксировали системы", но сложные атмосферные условия этому помешали.
Как заверил Петровский, взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал. Очевидцы рассказали о большой воронке в земле на месте случившегося.
В Быдгоще находятся Военно-авиационный завод № 2, Завод электромеханических изделий "Белма" и Учебный центр объединенных сил НАТО
.
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