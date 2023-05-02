https://ria.ru/20230502/rabochiy-1869134950.html
В Останкинской башне упал рабочий при монтаже кондиционера
В Останкинской башне упал рабочий при монтаже кондиционера - РИА Новости, 02.05.2023
В Останкинской башне упал рабочий при монтаже кондиционера
Рабочий упал при монтаже кондиционера в Останкинской башне на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:10
2023-05-02T13:10
2023-05-02T13:10
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Рабочий упал при монтаже кондиционера в Останкинской башне на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение рабочего при монтаже кондиционера внутри башни", - сказал собеседник агентства. По его словам, высота падения составила около двух метров, обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.
https://ria.ru/20230502/metro-1869068704.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Останкинской башне упал рабочий при монтаже кондиционера
В Останкинской башне с двух метров упал рабочий при монтаже кондиционера
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Рабочий упал при монтаже кондиционера в Останкинской башне на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло падение рабочего при монтаже кондиционера внутри башни", - сказал собеседник агентства.
По его словам, высота падения составила около двух метров, обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.
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