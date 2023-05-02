https://ria.ru/20230502/rabochiy-1869134950.html

В Останкинской башне упал рабочий при монтаже кондиционера

В Останкинской башне упал рабочий при монтаже кондиционера - РИА Новости, 02.05.2023

В Останкинской башне упал рабочий при монтаже кондиционера

Рабочий упал при монтаже кондиционера в Останкинской башне на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:10

2023-05-02T13:10

2023-05-02T13:10

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Рабочий упал при монтаже кондиционера в Останкинской башне на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло падение рабочего при монтаже кондиционера внутри башни", - сказал собеседник агентства. По его словам, высота падения составила около двух метров, обстоятельства происшествия и состояние пострадавшего уточняются.

https://ria.ru/20230502/metro-1869068704.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва