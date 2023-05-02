МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши
МИД России выразил Польше решительный протест из-за изъятия здания школы в Варшаве
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВызванный в Министерство иностранных дел России временный поверенный в делах Польши Яцек Щлядевски
Вызванный в Министерство иностранных дел России временный поверенный в делах Польши Яцек Щлядевски
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Москва выразила решительный протест временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому из-за захвата школы при российском посольстве в Варшаве, заявили в МИД.
"Второго мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому выражен решительный протест в связи с проведенным 29 апреля польскими силовыми структурами захватом здания школы при посольстве России в Польше", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Польскому дипломату также заявили, что политика Варшавы "лишена представления о нормах морали, нравственности и права". В МИД расценили эти действия как "попытки досадить России" и разрушить до основания отношения между государствами.
"Варшава охотно предлагает территорию страны в качестве плацдарма по накачке оружием киевского режима, отправляет польских наемников на Украину, занимает откровенно агрессивную враждебную позицию в отношении России", — добавили российские дипломаты.
В МИД пообещали, что действия польских властей не останутся без ответа.
Первого марта прошлого года Польша объявила об изъятии российской недвижимости в Варшаве. Так, МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации". Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.
На прошлой неделе представители органов местной власти в присутствии полицейских ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудников учебного заведения вынудили покинуть здание. В российском МИД позже заявили, что школа возобновит работу в другом месте.
Кроме того, на этой неделе стало известно, что около двух месяцев назад польская прокуратура изъяла со счетов российского посольства и торгового представительства значительные суммы как в долларах, так и в польских злотых. Эти средства были заморожены с февраля прошлого года по подозрению в том, что они якобы используются для финансирования терроризма. При этом, по словам посла Сергея Андреева, к дипмиссии никто за разъяснениями не обращался, польская сторона не проводила следственных действий и не представила оснований для изъятия денег.