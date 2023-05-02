https://ria.ru/20230502/protest-1869205433.html

МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши

МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши - РИА Новости, 02.05.2023

МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши

Москва выразила решительный протест временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому из-за захвата школы при российском посольстве в Варшаве,... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:55

2023-05-02T16:55

2023-05-02T19:02

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

польша

россия

варшава

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Москва выразила решительный протест временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому из-за захвата школы при российском посольстве в Варшаве, заявили в МИД."Второго мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому выражен решительный протест в связи с проведенным 29 апреля польскими силовыми структурами захватом здания школы при посольстве России в Польше", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Польскому дипломату также заявили, что политика Варшавы "лишена представления о нормах морали, нравственности и права". В МИД расценили эти действия как "попытки досадить России" и разрушить до основания отношения между государствами."Варшава охотно предлагает территорию страны в качестве плацдарма по накачке оружием киевского режима, отправляет польских наемников на Украину, занимает откровенно агрессивную враждебную позицию в отношении России", — добавили российские дипломаты.В МИД пообещали, что действия польских властей не останутся без ответа.Первого марта прошлого года Польша объявила об изъятии российской недвижимости в Варшаве. Так, МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации". Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.На прошлой неделе представители органов местной власти в присутствии полицейских ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудников учебного заведения вынудили покинуть здание. В российском МИД позже заявили, что школа возобновит работу в другом месте.Кроме того, на этой неделе стало известно, что около двух месяцев назад польская прокуратура изъяла со счетов российского посольства и торгового представительства значительные суммы как в долларах, так и в польских злотых. Эти средства были заморожены с февраля прошлого года по подозрению в том, что они якобы используются для финансирования терроризма. При этом, по словам посла Сергея Андреева, к дипмиссии никто за разъяснениями не обращался, польская сторона не проводила следственных действий и не представила оснований для изъятия денег.

https://ria.ru/20230430/shkola-1868865541.html

https://ria.ru/20230430/varshava-1868835962.html

польша

россия

варшава

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, россия, варшава