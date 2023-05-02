Рейтинг@Mail.ru
МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 02.05.2023 (обновлено: 19:02 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/protest-1869205433.html
МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши
МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши - РИА Новости, 02.05.2023
МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши
Москва выразила решительный протест временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому из-за захвата школы при российском посольстве в Варшаве,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:55
2023-05-02T19:02
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
россия
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869197011_0:0:2938:1652_1920x0_80_0_0_bb9ddb59860980238459f26149ca522e.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Москва выразила решительный протест временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому из-за захвата школы при российском посольстве в Варшаве, заявили в МИД."Второго мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому выражен решительный протест в связи с проведенным 29 апреля польскими силовыми структурами захватом здания школы при посольстве России в Польше", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Польскому дипломату также заявили, что политика Варшавы "лишена представления о нормах морали, нравственности и права". В МИД расценили эти действия как "попытки досадить России" и разрушить до основания отношения между государствами."Варшава охотно предлагает территорию страны в качестве плацдарма по накачке оружием киевского режима, отправляет польских наемников на Украину, занимает откровенно агрессивную враждебную позицию в отношении России", — добавили российские дипломаты.В МИД пообещали, что действия польских властей не останутся без ответа.Первого марта прошлого года Польша объявила об изъятии российской недвижимости в Варшаве. Так, МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации". Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.На прошлой неделе представители органов местной власти в присутствии полицейских ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудников учебного заведения вынудили покинуть здание. В российском МИД позже заявили, что школа возобновит работу в другом месте.Кроме того, на этой неделе стало известно, что около двух месяцев назад польская прокуратура изъяла со счетов российского посольства и торгового представительства значительные суммы как в долларах, так и в польских злотых. Эти средства были заморожены с февраля прошлого года по подозрению в том, что они якобы используются для финансирования терроризма. При этом, по словам посла Сергея Андреева, к дипмиссии никто за разъяснениями не обращался, польская сторона не проводила следственных действий и не представила оснований для изъятия денег.
https://ria.ru/20230430/shkola-1868865541.html
https://ria.ru/20230430/varshava-1868835962.html
польша
россия
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869197011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d7c4d6247516d45f22dd94589783d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, россия, варшава
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Польша, Россия, Варшава
МИД выразил решительный протест временному поверенному в делах Польши

МИД России выразил Польше решительный протест из-за изъятия здания школы в Варшаве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВызванный в Министерство иностранных дел России временный поверенный в делах Польши Яцек Щлядевски
Вызванный в Министерство иностранных дел России временный поверенный в делах Польши Яцек Щлядевски - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Вызванный в Министерство иностранных дел России временный поверенный в делах Польши Яцек Щлядевски
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Москва выразила решительный протест временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому из-за захвата школы при российском посольстве в Варшаве, заявили в МИД.
"Второго мая в МИД России был вызван временный поверенный в делах Польши в России Яцек Щлядевский, которому выражен решительный протест в связи с проведенным 29 апреля польскими силовыми структурами захватом здания школы при посольстве России в Польше", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Польскому дипломату также заявили, что политика Варшавы "лишена представления о нормах морали, нравственности и права". В МИД расценили эти действия как "попытки досадить России" и разрушить до основания отношения между государствами.
"Варшава охотно предлагает территорию страны в качестве плацдарма по накачке оружием киевского режима, отправляет польских наемников на Украину, занимает откровенно агрессивную враждебную позицию в отношении России", — добавили российские дипломаты.
В МИД пообещали, что действия польских властей не останутся без ответа.
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
МИД: Москва очень жестко ответит на захват школы при посольстве в Варшаве
30 апреля, 17:14
Первого марта прошлого года Польша объявила об изъятии российской недвижимости в Варшаве. Так, МИД обратился в органы государственного управления с представлением "о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации". Речь шла о зданиях на Келецкой улице, 45, где находится школа, и на улице Собеского, 100, — там раньше проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта.
На прошлой неделе представители органов местной власти в присутствии полицейских ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудников учебного заведения вынудили покинуть здание. В российском МИД позже заявили, что школа возобновит работу в другом месте.
Кроме того, на этой неделе стало известно, что около двух месяцев назад польская прокуратура изъяла со счетов российского посольства и торгового представительства значительные суммы как в долларах, так и в польских злотых. Эти средства были заморожены с февраля прошлого года по подозрению в том, что они якобы используются для финансирования терроризма. При этом, по словам посла Сергея Андреева, к дипмиссии никто за разъяснениями не обращался, польская сторона не проводила следственных действий и не представила оснований для изъятия денег.
Ситуация возле школы при посольстве России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Власти Варшавы рассказали, что сделают с отнятой у посольства России школой
30 апреля, 13:31
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ПольшаРоссияВаршава
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала