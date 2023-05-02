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СК установил личности причастных к исчезновению пары на трассе на Кубани - РИА Новости, 02.05.2023
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22:47 02.05.2023 (обновлено: 23:24 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/propazha-1869289156.html
СК установил личности причастных к исчезновению пары на трассе на Кубани
СК установил личности причастных к исчезновению пары на трассе на Кубани - РИА Новости, 02.05.2023
СК установил личности причастных к исчезновению пары на трассе на Кубани
Следователи установили личности подозреваемых в убийстве двух молодых людей на трассе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T22:47
2023-05-02T23:24
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 2 мая — РИА Новости. Следователи установили личности подозреваемых в убийстве двух молодых людей на трассе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. По данным источника, одного из подозреваемых задержали, ранее он отбывал наказание за ряд тяжких преступлений. В воскресенье следователи завели уголовное дело после исчезновения 37-летнего Чубко Кирилла Сергеевича и 19-летней Мостыко Татьяны Юрьевны по пунктам "а", "з" второй части статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений". По данным краевого Следственного управления СКР, молодые люди в пятницу поехали в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai. Они пропали без вести, проезжая по федеральной автодороге М-4 "Дон" вблизи станицы Березанской Выселковского района. Накануне их автомобиль нашли сожженным. По данным источника в правоохранительных органах, в машине обнаружили следы борьбы. При этом сегодня в Следственном комитете опровергли РИА Новости информацию об обнаружении пропавших. Сейчас поиски продолжаются.В свою очередь, в телеграм-канале Kub Mash появилась информация о том, что пропавшие были коллегами-аниматорами. По данным прокуратуры Краснодарского края, молодые люди по дороге домой пробили автомобильное колесо и занялись его ремонтом, а затем перестали выходить на связь. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о безвестном исчезновении жителей Кубани.
https://ria.ru/20221114/sk-1831254859.html
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Происшествия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
СК установил личности причастных к исчезновению пары на трассе на Кубани

СК установил личности причастных к исчезновению двух молодых людей на трассе на Кубани

© СУ СК России по Краснодарскому краюСотрудник СК на месте обнаружения обгоревшего автомобиля молодых людей, пропавших четыре дня назад в Краснодарском крае. Кадр видео
Сотрудник СК на месте обнаружения обгоревшего автомобиля молодых людей, пропавших четыре дня назад в Краснодарском крае. Кадр видео
© СУ СК России по Краснодарскому краю
Сотрудник СК на месте обнаружения обгоревшего автомобиля молодых людей, пропавших четыре дня назад в Краснодарском крае. Кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 мая — РИА Новости. Следователи установили личности подозреваемых в убийстве двух молодых людей на трассе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
«

"Сотрудники ведомств доложили о проведенных следственных действиях и оперативных мероприятиях по установлению личностей фигурантов, причастных к совершению убийства мужчины и девушки, которые в настоящее время в интересах следствия не раскрываются. <…> Были сделаны выводы о наличии оснований для задержания подозреваемых", — говорится в релизе по итогу межведомственного оперативного совещания по уголовному делу.

По данным источника, одного из подозреваемых задержали, ранее он отбывал наказание за ряд тяжких преступлений.
В воскресенье следователи завели уголовное дело после исчезновения 37-летнего Чубко Кирилла Сергеевича и 19-летней Мостыко Татьяны Юрьевны по пунктам "а", "з" второй части статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений". По данным краевого Следственного управления СКР, молодые люди в пятницу поехали в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai. Они пропали без вести, проезжая по федеральной автодороге М-4 "Дон" вблизи станицы Березанской Выселковского района.
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Накануне их автомобиль нашли сожженным. По данным источника в правоохранительных органах, в машине обнаружили следы борьбы. При этом сегодня в Следственном комитете опровергли РИА Новости информацию об обнаружении пропавших. Сейчас поиски продолжаются.
В свою очередь, в телеграм-канале Kub Mash появилась информация о том, что пропавшие были коллегами-аниматорами. По данным прокуратуры Краснодарского края, молодые люди по дороге домой пробили автомобильное колесо и занялись его ремонтом, а затем перестали выходить на связь.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о безвестном исчезновении жителей Кубани.
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