СК установил личности причастных к исчезновению пары на трассе на Кубани
СК установил личности причастных к исчезновению двух молодых людей на трассе на Кубани
© СУ СК России по Краснодарскому краюСотрудник СК на месте обнаружения обгоревшего автомобиля молодых людей, пропавших четыре дня назад в Краснодарском крае. Кадр видео
Сотрудник СК на месте обнаружения обгоревшего автомобиля молодых людей, пропавших четыре дня назад в Краснодарском крае. Кадр видео
КРАСНОДАР, 2 мая — РИА Новости. Следователи установили личности подозреваемых в убийстве двух молодых людей на трассе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
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"Сотрудники ведомств доложили о проведенных следственных действиях и оперативных мероприятиях по установлению личностей фигурантов, причастных к совершению убийства мужчины и девушки, которые в настоящее время в интересах следствия не раскрываются. <…> Были сделаны выводы о наличии оснований для задержания подозреваемых", — говорится в релизе по итогу межведомственного оперативного совещания по уголовному делу.
По данным источника, одного из подозреваемых задержали, ранее он отбывал наказание за ряд тяжких преступлений.
В воскресенье следователи завели уголовное дело после исчезновения 37-летнего Чубко Кирилла Сергеевича и 19-летней Мостыко Татьяны Юрьевны по пунктам "а", "з" второй части статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений". По данным краевого Следственного управления СКР, молодые люди в пятницу поехали в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai. Они пропали без вести, проезжая по федеральной автодороге М-4 "Дон" вблизи станицы Березанской Выселковского района.
Накануне их автомобиль нашли сожженным. По данным источника в правоохранительных органах, в машине обнаружили следы борьбы. При этом сегодня в Следственном комитете опровергли РИА Новости информацию об обнаружении пропавших. Сейчас поиски продолжаются.
В свою очередь, в телеграм-канале Kub Mash появилась информация о том, что пропавшие были коллегами-аниматорами. По данным прокуратуры Краснодарского края, молодые люди по дороге домой пробили автомобильное колесо и занялись его ремонтом, а затем перестали выходить на связь.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о безвестном исчезновении жителей Кубани.