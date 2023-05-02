https://ria.ru/20230502/propazha-1869289156.html

СК установил личности причастных к исчезновению пары на трассе на Кубани

СК установил личности причастных к исчезновению пары на трассе на Кубани - РИА Новости, 02.05.2023

СК установил личности причастных к исчезновению пары на трассе на Кубани

Следователи установили личности подозреваемых в убийстве двух молодых людей на трассе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T22:47

2023-05-02T22:47

2023-05-02T23:24

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 2 мая — РИА Новости. Следователи установили личности подозреваемых в убийстве двух молодых людей на трассе в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. По данным источника, одного из подозреваемых задержали, ранее он отбывал наказание за ряд тяжких преступлений. В воскресенье следователи завели уголовное дело после исчезновения 37-летнего Чубко Кирилла Сергеевича и 19-летней Мостыко Татьяны Юрьевны по пунктам "а", "з" второй части статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений". По данным краевого Следственного управления СКР, молодые люди в пятницу поехали в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai. Они пропали без вести, проезжая по федеральной автодороге М-4 "Дон" вблизи станицы Березанской Выселковского района. Накануне их автомобиль нашли сожженным. По данным источника в правоохранительных органах, в машине обнаружили следы борьбы. При этом сегодня в Следственном комитете опровергли РИА Новости информацию об обнаружении пропавших. Сейчас поиски продолжаются.В свою очередь, в телеграм-канале Kub Mash появилась информация о том, что пропавшие были коллегами-аниматорами. По данным прокуратуры Краснодарского края, молодые люди по дороге домой пробили автомобильное колесо и занялись его ремонтом, а затем перестали выходить на связь. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о безвестном исчезновении жителей Кубани.

https://ria.ru/20221114/sk-1831254859.html

https://ria.ru/20230420/delo-1866606667.html

краснодарский край

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край