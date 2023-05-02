https://ria.ru/20230502/propavshie-1869156479.html

Источник рассказал детали о деле об исчезновении пары на трассе на Кубани

Источник рассказал детали о деле об исчезновении пары на трассе на Кубани - РИА Новости, 02.05.2023

Источник рассказал детали о деле об исчезновении пары на трассе на Кубани

В обгоревшем автомобиле молодых людей, пропавших четыре дня назад в Краснодарском крае, нашли следы борьбы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:13

2023-05-02T14:13

2023-05-02T16:19

происшествия

краснодарский край

россия

усть-лабинск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 2 мая — РИА Новости. В обгоревшем автомобиле молодых людей, пропавших четыре дня назад в Краснодарском крае, нашли следы борьбы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По слова собеседника агентства, силовики задержали подозреваемого, который может быть причастен к инциденту. Ранее он отбывал наказание за ряд тяжких преступлений.В воскресенье следователи завели уголовное дело после исчезновения 37-летнего Чубко Кирилла Сергеевича и 19-летней Мостыко Татьяны Юрьевны по пунктам "а, з" части два статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений". По данным краевого следственного управления СК, молодые люди в пятницу поехали в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai. Они пропали без вести, проезжая по федеральной автодороге М-4 "Дон" вблизи станицы Березанской Выселковского района. В понедельник автомобиль, на котором передвигались Чубко и Мостыко, нашли сожженным. Местонахождение мужчины и девушки продолжают устанавливать. В телеграм-канале Kub Mash появилась информация о том, что пропавшие были коллегами-аниматорами. По данным прокуратуры Краснодарского края, молодые люди по дороге домой пробили автомобильное колесо и занялись его ремонтом, а затем перестали выходить на связь. Как ранее сообщалось, Чубко ростом 170 сантиметров, худощав, глаза карие, волосы рыжие, стрижка короткая. Он был одет в серую кофту с капюшоном, серый свитер, темно-серые джинсы, серые кроссовки. Мостыко имеет рост 160 сантиметров, худощава, волосы русые, глаза серо-голубые. Во что была одета девушка, неизвестно. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о безвестном исчезновении жителей Кубани.

https://ria.ru/20230420/delo-1866606667.html

https://ria.ru/20230502/vyborg-1869090824.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, краснодарский край, россия, усть-лабинск, следственный комитет россии (ск рф)