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Источник рассказал детали о деле об исчезновении пары на трассе на Кубани - РИА Новости, 02.05.2023
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14:13 02.05.2023 (обновлено: 16:19 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/propavshie-1869156479.html
Источник рассказал детали о деле об исчезновении пары на трассе на Кубани
Источник рассказал детали о деле об исчезновении пары на трассе на Кубани - РИА Новости, 02.05.2023
Источник рассказал детали о деле об исчезновении пары на трассе на Кубани
В обгоревшем автомобиле молодых людей, пропавших четыре дня назад в Краснодарском крае, нашли следы борьбы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:13
2023-05-02T16:19
происшествия
краснодарский край
россия
усть-лабинск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОДАР, 2 мая — РИА Новости. В обгоревшем автомобиле молодых людей, пропавших четыре дня назад в Краснодарском крае, нашли следы борьбы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По слова собеседника агентства, силовики задержали подозреваемого, который может быть причастен к инциденту. Ранее он отбывал наказание за ряд тяжких преступлений.В воскресенье следователи завели уголовное дело после исчезновения 37-летнего Чубко Кирилла Сергеевича и 19-летней Мостыко Татьяны Юрьевны по пунктам "а, з" части два статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений". По данным краевого следственного управления СК, молодые люди в пятницу поехали в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai. Они пропали без вести, проезжая по федеральной автодороге М-4 "Дон" вблизи станицы Березанской Выселковского района. В понедельник автомобиль, на котором передвигались Чубко и Мостыко, нашли сожженным. Местонахождение мужчины и девушки продолжают устанавливать. В телеграм-канале Kub Mash появилась информация о том, что пропавшие были коллегами-аниматорами. По данным прокуратуры Краснодарского края, молодые люди по дороге домой пробили автомобильное колесо и занялись его ремонтом, а затем перестали выходить на связь. Как ранее сообщалось, Чубко ростом 170 сантиметров, худощав, глаза карие, волосы рыжие, стрижка короткая. Он был одет в серую кофту с капюшоном, серый свитер, темно-серые джинсы, серые кроссовки. Мостыко имеет рост 160 сантиметров, худощава, волосы русые, глаза серо-голубые. Во что была одета девушка, неизвестно. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о безвестном исчезновении жителей Кубани.
https://ria.ru/20230420/delo-1866606667.html
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, россия, усть-лабинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Усть-Лабинск, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал детали о деле об исчезновении пары на трассе на Кубани

Следы борьбы нашли в машине мужчины и женщины, пропавших четыре дня назад на трассе Кубани

© СУ СК России по Краснодарскому краюСотрудник СК на месте обнаружения обгоревшего автомобиля молодых людей, пропавших четыре дня назад в Краснодарском крае. Кадр видео
Сотрудник СК на месте обнаружения обгоревшего автомобиля молодых людей, пропавших четыре дня назад в Краснодарском крае. Кадр видео
© СУ СК России по Краснодарскому краю
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 мая — РИА Новости. В обгоревшем автомобиле молодых людей, пропавших четыре дня назад в Краснодарском крае, нашли следы борьбы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По слова собеседника агентства, силовики задержали подозреваемого, который может быть причастен к инциденту. Ранее он отбывал наказание за ряд тяжких преступлений.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
СК возбудил уголовное дело после исчезновения матери советника сенатора
20 апреля, 13:56
В воскресенье следователи завели уголовное дело после исчезновения 37-летнего Чубко Кирилла Сергеевича и 19-летней Мостыко Татьяны Юрьевны по пунктам "а, з" части два статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений". По данным краевого следственного управления СК, молодые люди в пятницу поехали в Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai. Они пропали без вести, проезжая по федеральной автодороге М-4 "Дон" вблизи станицы Березанской Выселковского района. В понедельник автомобиль, на котором передвигались Чубко и Мостыко, нашли сожженным. Местонахождение мужчины и девушки продолжают устанавливать.
В телеграм-канале Kub Mash появилась информация о том, что пропавшие были коллегами-аниматорами. По данным прокуратуры Краснодарского края, молодые люди по дороге домой пробили автомобильное колесо и занялись его ремонтом, а затем перестали выходить на связь.
Как ранее сообщалось, Чубко ростом 170 сантиметров, худощав, глаза карие, волосы рыжие, стрижка короткая. Он был одет в серую кофту с капюшоном, серый свитер, темно-серые джинсы, серые кроссовки. Мостыко имеет рост 160 сантиметров, худощава, волосы русые, глаза серо-голубые. Во что была одета девушка, неизвестно.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по информации о безвестном исчезновении жителей Кубани.
За гаражами в районе ул. Путейской в Выборге в пакетах обнаружены отчлененные части тела предположительно мужчины - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В Выборге следователи "собирают пазл" из расчлененных останков мужчины
Вчера, 11:12
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияУсть-ЛабинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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