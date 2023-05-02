https://ria.ru/20230502/propavshie-1869128761.html

На Украине назвали число без вести пропавших из-за боевых действий

На Украине назвали число без вести пропавших из-за боевых действий - РИА Новости, 02.05.2023

На Украине назвали число без вести пропавших из-за боевых действий

На Украине около 23 тысяч человек считаются пропавшими без вести в результате боевых действий, сообщили во вторник в Министерстве внутренних дел. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:05

2023-05-02T13:05

2023-05-02T23:41

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украина

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На Украине около 23 тысяч человек считаются пропавшими без вести в результате боевых действий, сообщили во вторник в Министерстве внутренних дел. Во вторник в Министерстве реинтеграции Украины заявили, что в стране заработал единый реестр пропавших без вести."Десятки тысяч человек (после начала спецоперации на Украине. — Прим. ред.) считались без вести пропавшими. Большая часть из них была найдена. Однако еще официально подтверждены около 23 тысяч человек, которые считаются пропавшими без вести при чрезвычайных обстоятельствах — в результате боевых действий", — говорится в сообщении на сайте МВД. В середине апреля уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что более семи тысяч украинских военных числятся без вести пропавшими. Ранее в Министерстве реинтеграции Украины сообщили, что оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов украинских военных для упрощения процесса идентификации уже закуплено, нужно наладить процесс отбора материала.

https://ria.ru/20230502/svo-1869114911.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина