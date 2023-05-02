https://ria.ru/20230502/propavshie-1869128761.html
На Украине назвали число без вести пропавших из-за боевых действий
На Украине назвали число без вести пропавших из-за боевых действий - РИА Новости, 02.05.2023
На Украине назвали число без вести пропавших из-за боевых действий
На Украине около 23 тысяч человек считаются пропавшими без вести в результате боевых действий, сообщили во вторник в Министерстве внутренних дел. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:05
2023-05-02T13:05
2023-05-02T23:41
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На Украине около 23 тысяч человек считаются пропавшими без вести в результате боевых действий, сообщили во вторник в Министерстве внутренних дел. Во вторник в Министерстве реинтеграции Украины заявили, что в стране заработал единый реестр пропавших без вести."Десятки тысяч человек (после начала спецоперации на Украине. — Прим. ред.) считались без вести пропавшими. Большая часть из них была найдена. Однако еще официально подтверждены около 23 тысяч человек, которые считаются пропавшими без вести при чрезвычайных обстоятельствах — в результате боевых действий", — говорится в сообщении на сайте МВД. В середине апреля уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что более семи тысяч украинских военных числятся без вести пропавшими. Ранее в Министерстве реинтеграции Украины сообщили, что оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов украинских военных для упрощения процесса идентификации уже закуплено, нужно наладить процесс отбора материала.
https://ria.ru/20230502/svo-1869114911.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
На Украине назвали число без вести пропавших из-за боевых действий
Украина считает около 23 тысяч человек пропавшими в результате боевых действий
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. На Украине около 23 тысяч человек считаются пропавшими без вести в результате боевых действий, сообщили во вторник в Министерстве внутренних дел.
Во вторник в Министерстве реинтеграции Украины заявили, что в стране заработал единый реестр пропавших без вести.
"Десятки тысяч человек (после начала спецоперации на Украине. — Прим. ред.) считались без вести пропавшими. Большая часть из них была найдена. Однако еще официально подтверждены около 23 тысяч человек, которые считаются пропавшими без вести при чрезвычайных обстоятельствах — в результате боевых действий", — говорится в сообщении на сайте МВД.
В середине апреля уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что более семи тысяч украинских военных числятся без вести пропавшими.
Ранее в Министерстве реинтеграции Украины сообщили, что оборудование для отбора и хранения ДНК-материалов украинских военных для упрощения процесса идентификации уже закуплено, нужно наладить процесс отбора материала.
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