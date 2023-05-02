https://ria.ru/20230502/proforientatsiya-1869219510.html

Кравцов рассказал о новой модели профориентации в школах

Кравцов рассказал о новой модели профориентации в школах - РИА Новости, 02.05.2023

Кравцов рассказал о новой модели профориентации в школах

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал о новой модели профориентации в школах, первым разделом такой модели стало создание предпрофессиональных... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:31

2023-05-02T17:31

2023-05-02T19:45

общество

сергей кравцов

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ржд

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал о новой модели профориентации в школах, первым разделом такой модели стало создание предпрофессиональных классов, сеть которых уже создана в российских школах. "Первое. Это профильные предпрофессиональные классы, которые открываются в школах совместно с предприятиями. Уже создана сеть медицинских, педагогических, космических, предпринимательских, IT-классов и конечно, инженерных", - сказал Кравцов на совещании с президентом России Владимиром Путиным. По словам министра, вторым пунктом новой модели профориентации школьников стало создание 100 тысяч комплектов материалов, которые учителя могут использовать во время основных школьных уроков для живой связки темы урока с примером профессий. Кравцов отметил, что внимание профориентации будет уделяться также во время внеурочной деятельности, на профориентационные мероприятия для школьников будет выделяться один час в неделю, они включат в себя различные тестирования, проектную деятельность, в том числе, с использованием компьютерных игр. "Четвертое, в части воспитательной работы, целый раздел также посвятили профориентации. Это экскурсии на производства в партнерстве с РЖД, Росатомом, Ростехом, другими предприятиями, тематические выставки, Дни открытых дверей в колледжах и вузах", - добавил глава министерства. Кравцов также рассказал о том, что седьмой составляющей профориентации детей станет работа с родителями, в год будет проводиться не менее двух родительских собраний на тему профориентации. Ранее глава Минпросвещения России сообщал, что, начиная с 1 сентября следующего года во всех школах РФ для школьников 6-х классов и старше будет внедрена единая модель профориентации.

https://ria.ru/20230420/professiya-1866553776.html

https://sn.ria.ru/20230322/profminimum-1859732586.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сергей кравцов, россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование