https://ria.ru/20230502/priamure-1869050608.html

В лесах Завитинского муниципального округа Приамурья ввели режим ЧС

В лесах Завитинского муниципального округа Приамурья ввели режим ЧС - РИА Новости, 02.05.2023

В лесах Завитинского муниципального округа Приамурья ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации в лесах Завитинского муниципального округа Приамурья введён из-за пожаров, сообщает областное управление МЧС. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T07:24

2023-05-02T07:24

2023-05-02T07:26

свободненский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации в лесах Завитинского муниципального округа Приамурья введён из-за пожаров, сообщает областное управление МЧС. В муниципалитет направили личный состав спецпожарной части для создания временного противопожарного поста. Группа поможет местному населению в случае ухудшения обстановки. Сейчас такие временные противопожарные посты работают на территориях Шимановского и Архаринского округов, Свободненского района и поселка Прогресс. Тем временем, за минувшие сутки пожарные 38 раз тушили сухую растительность, общей площадью почти 1,5 тысячи гектаров. Сотрудники пожнадзора провели свыше 380 профилактических рейдов, за нарушение мер пожарной безопасности оштрафовали 14 человек на сумму более 150 тысяч рублей. Отмечается, что с начала сезона природных возгораний пойманы 42 виновника палов. На всей территории Приамурья сохраняется особый противопожарный режим. В этот период ограниченно посещение лесов, проведение любых видов огневых работ, розжиг костров, сжигание травы и мусора. По данным "Амурской авиабазы", на 1 мая четвёртый класс пожарной опасности установлен в 11 муниципальных образованиях, ещё в 8-ми – третий класс. Ежедневно проводится патрулирование местности, особенно участков вблизи лесных массивов.

https://ria.ru/20230502/pozhary-1869048503.html

свободненский район

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свободненский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия