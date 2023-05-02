Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал председательство России в Совбезе ООН успешным - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/predsedatelstvo-1869274610.html
Небензя назвал председательство России в Совбезе ООН успешным
Небензя назвал председательство России в Совбезе ООН успешным - РИА Новости, 02.05.2023
Небензя назвал председательство России в Совбезе ООН успешным
Председательство России в Совете Безопасности ООН прошло успешно и без эксцессов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T20:37
2023-05-02T20:37
в мире
россия
василий небензя
оон
совет безопасности оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Председательство России в Совете Безопасности ООН прошло успешно и без эксцессов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее в МИД России заявили, что Москва, несмотря на накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку, смогла обеспечить эффективную работу Совета Безопасности ООН. "Я думаю, что наше председательство прошло успешно и без каких-либо эксцессов", - сказал Небензя в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.
https://ria.ru/20230425/politika-1867586801.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, василий небензя, оон, совет безопасности оон
В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН
Небензя назвал председательство России в Совбезе ООН успешным

Небензя заявил, что председательство России в Совбезе ООН прошло успешно и без эксцессов

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Председательство России в Совете Безопасности ООН прошло успешно и без эксцессов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее в МИД России заявили, что Москва, несмотря на накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку, смогла обеспечить эффективную работу Совета Безопасности ООН.
"Я думаю, что наше председательство прошло успешно и без каких-либо эксцессов", - сказал Небензя в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Россия председательствует в Совбезе ООН. В Нью-Йорке разгорается скандал
25 апреля, 13:49
 
В миреРоссияВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала