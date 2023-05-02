https://ria.ru/20230502/predsedatelstvo-1869274610.html

Небензя назвал председательство России в Совбезе ООН успешным

Небензя назвал председательство России в Совбезе ООН успешным - РИА Новости, 02.05.2023

Небензя назвал председательство России в Совбезе ООН успешным

Председательство России в Совете Безопасности ООН прошло успешно и без эксцессов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T20:37

2023-05-02T20:37

2023-05-02T20:37

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василий небензя

оон

совет безопасности оон

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Председательство России в Совете Безопасности ООН прошло успешно и без эксцессов, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее в МИД России заявили, что Москва, несмотря на накалившуюся стараниями западных делегаций обстановку, смогла обеспечить эффективную работу Совета Безопасности ООН. "Я думаю, что наше председательство прошло успешно и без каких-либо эксцессов", - сказал Небензя в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.

https://ria.ru/20230425/politika-1867586801.html

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