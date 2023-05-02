https://ria.ru/20230502/pravitelstvo-1869068974.html

Правительство расширило план развития Северного морского пути

Правительство расширило план развития Северного морского пути - РИА Новости, 02.05.2023

Правительство расширило план развития Северного морского пути

Правительство РФ расширило план развития Северного морского пути до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:04

2023-05-02T10:04

2023-05-02T10:04

экономика

россия

европа

дальний восток

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Правительство РФ расширило план развития Северного морского пути до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина. "Правительство продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути - важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. Распоряжение, дополняющее план его развития до 2035 года новыми мероприятиями, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отвечать за эту работу будут Минпромторг, госкорпорация "Росатом", Минтранс и МЧС. Речь идет о создании отечественных образцов наиболее значимого судового комплектующего оборудования, которое необходимо при строительстве судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, а также аварийно-спасательных судов. В план включены мероприятия по разработке проектов такого оборудования и его запуску в производство, уточняет пресс-служба кабмина. Кроме того, Минпромторг и Минфин должны подготовить предложения по объемам и источникам финансирования создания конкурентоспособного отечественного судового оборудования. План развития Северного морского пути до 2035 года был утвержден правительством в августе 2022 года. Один из разделов документа предусматривает строительство судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта "Лидер", а также создание аварийно-спасательного флота из 46 судов. Всего план насчитывает более 150 мероприятий, общий объем финансирования которых составляет почти 1,8 триллиона рублей. Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров) - соединяет Баренцево море и Берингов пролив - является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.

https://ria.ru/20230208/marshrut-1850618971.html

https://ria.ru/20230116/ekosistema-1845111806.html

россия

европа

дальний восток

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, европа, дальний восток, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)