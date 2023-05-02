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Правительство расширило план развития Северного морского пути - РИА Новости, 02.05.2023
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10:04 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/pravitelstvo-1869068974.html
Правительство расширило план развития Северного морского пути
Правительство расширило план развития Северного морского пути - РИА Новости, 02.05.2023
Правительство расширило план развития Северного морского пути
Правительство РФ расширило план развития Северного морского пути до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:04
2023-05-02T10:04
экономика
россия
европа
дальний восток
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Правительство РФ расширило план развития Северного морского пути до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина. "Правительство продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути - важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. Распоряжение, дополняющее план его развития до 2035 года новыми мероприятиями, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отвечать за эту работу будут Минпромторг, госкорпорация "Росатом", Минтранс и МЧС. Речь идет о создании отечественных образцов наиболее значимого судового комплектующего оборудования, которое необходимо при строительстве судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, а также аварийно-спасательных судов. В план включены мероприятия по разработке проектов такого оборудования и его запуску в производство, уточняет пресс-служба кабмина. Кроме того, Минпромторг и Минфин должны подготовить предложения по объемам и источникам финансирования создания конкурентоспособного отечественного судового оборудования. План развития Северного морского пути до 2035 года был утвержден правительством в августе 2022 года. Один из разделов документа предусматривает строительство судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта "Лидер", а также создание аварийно-спасательного флота из 46 судов. Всего план насчитывает более 150 мероприятий, общий объем финансирования которых составляет почти 1,8 триллиона рублей. Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров) - соединяет Баренцево море и Берингов пролив - является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
https://ria.ru/20230208/marshrut-1850618971.html
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экономика, россия, европа, дальний восток, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Экономика, Россия, Европа, Дальний Восток, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Правительство расширило план развития Северного морского пути

Правительство расширило план развития Северного морского пути до 2035 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт в Дудинке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Правительство РФ расширило план развития Северного морского пути до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство продолжает работу над созданием инфраструктуры Северного морского пути - важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. Распоряжение, дополняющее план его развития до 2035 года новыми мероприятиями, подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Отвечать за эту работу будут Минпромторг, госкорпорация "Росатом", Минтранс и МЧС.
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Речь идет о создании отечественных образцов наиболее значимого судового комплектующего оборудования, которое необходимо при строительстве судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, а также аварийно-спасательных судов. В план включены мероприятия по разработке проектов такого оборудования и его запуску в производство, уточняет пресс-служба кабмина.
Кроме того, Минпромторг и Минфин должны подготовить предложения по объемам и источникам финансирования создания конкурентоспособного отечественного судового оборудования.
План развития Северного морского пути до 2035 года был утвержден правительством в августе 2022 года. Один из разделов документа предусматривает строительство судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта "Лидер", а также создание аварийно-спасательного флота из 46 судов. Всего план насчитывает более 150 мероприятий, общий объем финансирования которых составляет почти 1,8 триллиона рублей.
Северный морской путь протяженностью более 3000 морских миль (5556 километров) - соединяет Баренцево море и Берингов пролив - является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и Европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
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ЭкономикаРоссияЕвропаДальний ВостокМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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