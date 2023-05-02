https://ria.ru/20230502/pozhary-1869204095.html
МЧС ожидает ухудшения пожарной обстановки в 15 регионах
МЧС ожидает ухудшения пожарной обстановки в 15 регионах - РИА Новости, 02.05.2023
МЧС ожидает ухудшения пожарной обстановки в 15 регионах
Ухудшение противопожарной обстановки ожидается в ряде регионов по всей России, сообщил глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания президента РФ Владимира... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:50
2023-05-02T16:50
2023-05-02T16:50
россия
приморский край
дальний восток
александр куренков (мчс)
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Ухудшение противопожарной обстановки ожидается в ряде регионов по всей России, сообщил глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "По данным МЧС России и прогнозам Росгидромета, ожидается ухудшение пожарной обстановки в следующих субъектах: на Дальнем Востоке - в юго-западной части республики Саха (Якутия), Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области", - сказал Куренков. Кроме того, по его словам, ухудшение обстановки ожидается в Красноярском и Алтайском краях, в Новосибирской и Омской областях, а также в ХМАО, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях. В Поволжье – на территории Татарстана, Башкирии. В результате крупных пожаров в Свердловской области на прошлой неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пожароопасный сезон введен в 78 субъектах РФ.
https://ria.ru/20230502/priamure-1869050608.html
https://ria.ru/20230502/pozhary-1869048503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, дальний восток, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Россия, Приморский край, Дальний Восток, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
МЧС ожидает ухудшения пожарной обстановки в 15 регионах
По данным МЧС и Росгидромета, в 15 регионах ожидается ухудшение противопожарной обстановки