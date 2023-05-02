https://ria.ru/20230502/pozhary-1869204095.html

МЧС ожидает ухудшения пожарной обстановки в 15 регионах

МЧС ожидает ухудшения пожарной обстановки в 15 регионах - РИА Новости, 02.05.2023

МЧС ожидает ухудшения пожарной обстановки в 15 регионах

Ухудшение противопожарной обстановки ожидается в ряде регионов по всей России, сообщил глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания президента РФ Владимира... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:50

2023-05-02T16:50

2023-05-02T16:50

россия

приморский край

дальний восток

александр куренков (мчс)

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Ухудшение противопожарной обстановки ожидается в ряде регионов по всей России, сообщил глава МЧС Александр Куренков в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. "По данным МЧС России и прогнозам Росгидромета, ожидается ухудшение пожарной обстановки в следующих субъектах: на Дальнем Востоке - в юго-западной части республики Саха (Якутия), Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области", - сказал Куренков. Кроме того, по его словам, ухудшение обстановки ожидается в Красноярском и Алтайском краях, в Новосибирской и Омской областях, а также в ХМАО, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Курганской областях. В Поволжье – на территории Татарстана, Башкирии. В результате крупных пожаров в Свердловской области на прошлой неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пожароопасный сезон введен в 78 субъектах РФ.

https://ria.ru/20230502/priamure-1869050608.html

https://ria.ru/20230502/pozhary-1869048503.html

россия

приморский край

дальний восток

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, приморский край, дальний восток, александр куренков (мчс), владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр