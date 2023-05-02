https://ria.ru/20230502/pozhar-1869223534.html
Пожар в Ленинградской области, где горят бытовки и автокраны, локализовали
Пожар в Ленинградской области, где горят бытовки и автокраны, локализовали - РИА Новости, 02.05.2023
Пожар в Ленинградской области, где горят бытовки и автокраны, локализовали
Пожар в Ленинградской области, где горят 4 бытовки, два автокрана и строительный мусор, локализован, сообщило областное правительство. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:42
2023-05-02T17:42
2023-05-02T17:42
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Пожар в Ленинградской области, где горят 4 бытовки, два автокрана и строительный мусор, локализован, сообщило областное правительство. Сообщение о пожаре на Покровской дороге, д. 7А в деревне Новосаратовка Всеволожского района поступило в 15 часов. На место выехали пожарные части Леноблпожспаса. Отмечалось, что из горящих бытовок спасены три человека. "Пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала", - сообщает правительство.
https://ria.ru/20230502/pozhar-1869042636.html
ленинградская область
всеволожский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район
Пожар в Ленинградской области, где горят бытовки и автокраны, локализовали
Пожар в Ленинградской области, где горят четыре бытовки и автокраны, локализовали