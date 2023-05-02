https://ria.ru/20230502/pozhar-1869223534.html

Пожар в Ленинградской области, где горят бытовки и автокраны, локализовали

Пожар в Ленинградской области, где горят бытовки и автокраны, локализовали - РИА Новости, 02.05.2023

Пожар в Ленинградской области, где горят бытовки и автокраны, локализовали

Пожар в Ленинградской области, где горят 4 бытовки, два автокрана и строительный мусор, локализован, сообщило областное правительство. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:42

2023-05-02T17:42

2023-05-02T17:42

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Пожар в Ленинградской области, где горят 4 бытовки, два автокрана и строительный мусор, локализован, сообщило областное правительство. Сообщение о пожаре на Покровской дороге, д. 7А в деревне Новосаратовка Всеволожского района поступило в 15 часов. На место выехали пожарные части Леноблпожспаса. Отмечалось, что из горящих бытовок спасены три человека. "Пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала", - сообщает правительство.

https://ria.ru/20230502/pozhar-1869042636.html

ленинградская область

всеволожский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, всеволожский район