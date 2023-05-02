https://ria.ru/20230502/pozhar-1869199073.html
В Ленинградской области загорелись строительный мусор и бытовки
В Ленинградской области загорелись строительный мусор и бытовки - РИА Новости, 02.05.2023
В Ленинградской области загорелись строительный мусор и бытовки
Строительный мусор, четыре бытовки и два автокрана горят в Ленинградской области, также произошло задымление в ангаре с запчастями, сообщает областное... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:27
2023-05-02T16:27
2023-05-02T16:27
происшествия
ленинградская область
всеволожский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Строительный мусор, четыре бытовки и два автокрана горят в Ленинградской области, также произошло задымление в ангаре с запчастями, сообщает областное правительство. Сообщение о пожаре на Покровской дороге, дом 7А в деревне Новосаратовка Всеволожского района поступило в 15 часов. На место выехали пожарные части Леноблпожспаса. "Горят четыре бытовки, два грузовых автокрана, строительный мусор, задымление в близлежащем ангаре с запчастями", - говорится в сообщении. Отмечается, что из горящих бытовок спасены три человека.
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ленинградская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия
Происшествия, Ленинградская область, Всеволожский район, Россия
В Ленинградской области загорелись строительный мусор и бытовки
В Ленинградской области загорелись строительный мусор, четыре бытовки и два автокрана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Строительный мусор, четыре бытовки и два автокрана горят в Ленинградской области, также произошло задымление в ангаре с запчастями, сообщает областное правительство.
Сообщение о пожаре на Покровской дороге, дом 7А в деревне Новосаратовка Всеволожского района
поступило в 15 часов. На место выехали пожарные части Леноблпожспаса.
"Горят четыре бытовки, два грузовых автокрана, строительный мусор, задымление в близлежащем ангаре с запчастями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из горящих бытовок спасены три человека.
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