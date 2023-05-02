https://ria.ru/20230502/pozhar-1869199073.html

В Ленинградской области загорелись строительный мусор и бытовки

В Ленинградской области загорелись строительный мусор и бытовки - РИА Новости, 02.05.2023

В Ленинградской области загорелись строительный мусор и бытовки

Строительный мусор, четыре бытовки и два автокрана горят в Ленинградской области, также произошло задымление в ангаре с запчастями, сообщает областное... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:27

2023-05-02T16:27

2023-05-02T16:27

происшествия

ленинградская область

всеволожский район

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Строительный мусор, четыре бытовки и два автокрана горят в Ленинградской области, также произошло задымление в ангаре с запчастями, сообщает областное правительство. Сообщение о пожаре на Покровской дороге, дом 7А в деревне Новосаратовка Всеволожского района поступило в 15 часов. На место выехали пожарные части Леноблпожспаса. "Горят четыре бытовки, два грузовых автокрана, строительный мусор, задымление в близлежащем ангаре с запчастями", - говорится в сообщении. Отмечается, что из горящих бытовок спасены три человека.

https://ria.ru/20230502/pozhar-1869197032.html

ленинградская область

всеволожский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ленинградская область, всеволожский район, россия