https://ria.ru/20230502/pozhar-1869197032.html
В Башкирии загорелась сухая трава около села на площади в десять гектаров
В Башкирии загорелась сухая трава около села на площади в десять гектаров - РИА Новости, 02.05.2023
В Башкирии загорелась сухая трава около села на площади в десять гектаров
Спасатели тушат возгорание сухой травы на площади 10 гектаров около села в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:21
2023-05-02T16:21
2023-05-02T16:21
происшествия
краснокамский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожары
природные пожары в россии
республика башкортостан
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УФА, 2 мая – РИА Новости. Спасатели тушат возгорание сухой травы на площади 10 гектаров около села в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, горит сухая трава в двух километрах от села Ивановка Краснокамского района республики. "На место направлены силы и средства МЧС России, тракторы и бульдозер. Происходит горение сухой травы и сильное задымление. В настоящий момент площадь пожара составляет 10 гектаров. На тушение поданы пожарные стволы, проводится опашка. Тушение осложняют порывы ветра", - говорится в сообщении. На тушении природного пожара работают 19 человек и 7 единиц техники.
https://ria.ru/20230502/pozhar-1869098558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснокамский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, природные пожары в россии, республика башкортостан
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В Башкирии загорелась сухая трава около села на площади в десять гектаров
Спасатели тушат возгорание сухой травы на площади в десять гектаров около села в Башкирии