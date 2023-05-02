https://ria.ru/20230502/pozhar-1869197032.html

В Башкирии загорелась сухая трава около села на площади в десять гектаров

В Башкирии загорелась сухая трава около села на площади в десять гектаров - РИА Новости, 02.05.2023

В Башкирии загорелась сухая трава около села на площади в десять гектаров

Спасатели тушат возгорание сухой травы на площади 10 гектаров около села в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:21

2023-05-02T16:21

2023-05-02T16:21

происшествия

краснокамский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожары

природные пожары в россии

республика башкортостан

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УФА, 2 мая – РИА Новости. Спасатели тушат возгорание сухой травы на площади 10 гектаров около села в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, горит сухая трава в двух километрах от села Ивановка Краснокамского района республики. "На место направлены силы и средства МЧС России, тракторы и бульдозер. Происходит горение сухой травы и сильное задымление. В настоящий момент площадь пожара составляет 10 гектаров. На тушение поданы пожарные стволы, проводится опашка. Тушение осложняют порывы ветра", - говорится в сообщении. На тушении природного пожара работают 19 человек и 7 единиц техники.

https://ria.ru/20230502/pozhar-1869098558.html

краснокамский район

россия

республика башкортостан

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Владимир Лаврентьев

происшествия, краснокамский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, природные пожары в россии, республика башкортостан