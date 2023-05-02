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В Башкирии загорелась сухая трава около села на площади в десять гектаров - РИА Новости, 02.05.2023
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16:21 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/pozhar-1869197032.html
В Башкирии загорелась сухая трава около села на площади в десять гектаров
В Башкирии загорелась сухая трава около села на площади в десять гектаров - РИА Новости, 02.05.2023
В Башкирии загорелась сухая трава около села на площади в десять гектаров
Спасатели тушат возгорание сухой травы на площади 10 гектаров около села в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:21
2023-05-02T16:21
происшествия
краснокамский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожары
природные пожары в россии
республика башкортостан
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УФА, 2 мая – РИА Новости. Спасатели тушат возгорание сухой травы на площади 10 гектаров около села в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, горит сухая трава в двух километрах от села Ивановка Краснокамского района республики. "На место направлены силы и средства МЧС России, тракторы и бульдозер. Происходит горение сухой травы и сильное задымление. В настоящий момент площадь пожара составляет 10 гектаров. На тушение поданы пожарные стволы, проводится опашка. Тушение осложняют порывы ветра", - говорится в сообщении. На тушении природного пожара работают 19 человек и 7 единиц техники.
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краснокамский район
россия
республика башкортостан
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происшествия, краснокамский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, природные пожары в россии, республика башкортостан
Происшествия, Краснокамский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары, Природные пожары в России, Республика Башкортостан
В Башкирии загорелась сухая трава около села на площади в десять гектаров

Спасатели тушат возгорание сухой травы на площади в десять гектаров около села в Башкирии

© РИА Новости / Алексей СухоруковРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Работник пожарной охраны. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 2 мая – РИА Новости. Спасатели тушат возгорание сухой травы на площади 10 гектаров около села в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, горит сухая трава в двух километрах от села Ивановка Краснокамского района республики.
"На место направлены силы и средства МЧС России, тракторы и бульдозер. Происходит горение сухой травы и сильное задымление. В настоящий момент площадь пожара составляет 10 гектаров. На тушение поданы пожарные стволы, проводится опашка. Тушение осложняют порывы ветра", - говорится в сообщении.
На тушении природного пожара работают 19 человек и 7 единиц техники.
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ПроисшествияКраснокамский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)пожарыПриродные пожары в РоссииРеспублика Башкортостан
 
 
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