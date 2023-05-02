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В центре Перми произошел потоп из-за прорыва водопровода - РИА Новости, 02.05.2023
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17:14 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/potop-1869213009.html
В центре Перми произошел потоп из-за прорыва водопровода
В центре Перми произошел потоп из-за прорыва водопровода - РИА Новости, 02.05.2023
В центре Перми произошел потоп из-за прорыва водопровода
Крупная коммунальная авария произошла в центре Перми, часть Комсомольского проспекта затопило водой из-за прорыва водопровода, проводится локализация аварийной... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:14
2023-05-02T17:14
происшествия
пермь
жкх
вода
россия
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ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Крупная коммунальная авария произошла в центре Перми, часть Комсомольского проспекта затопило водой из-за прорыва водопровода, проводится локализация аварийной ситуации, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании "Новогор Прикамье". По данным компании, произошел прорыв водопровода в районе улиц Комсомольский проспект и Смирнова. Сейчас проводится обследование сети и локализация аварийной ситуации. "Отключен участок водопровода диаметром 80 сантиметров для ремонтно-восстановительных работ по адресу улица Юрия Смирнова, 10. После согласования работ со всеми городскими службами приступят к устранению повреждения", - говорится в сообщении. Без воды остались жители Индустриального района, нескольких микрорайонов в Свердловском и Мотовилихинском районах. В соцсетях жители публикуют фотографии затопленных водой дорог и тротуаров части Комсомольского проспекта (Тихий Компрос вблизи улицы Чкалова), некоторые пользователи шутят, что в центре города появилась река.
https://ria.ru/20230430/evakuatsiya-1868817960.html
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происшествия, пермь, жкх, вода, россия
Происшествия, Пермь, ЖКХ, Вода, Россия
В центре Перми произошел потоп из-за прорыва водопровода

Часть Комсомольского проспекта в Перми затопило из-за прорыва водопровода

© Кадр видео очевидцаЗатопленный Комсомольский проспект в Перми
Затопленный Комсомольский проспект в Перми
© Кадр видео очевидца
Затопленный Комсомольский проспект в Перми
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Крупная коммунальная авария произошла в центре Перми, часть Комсомольского проспекта затопило водой из-за прорыва водопровода, проводится локализация аварийной ситуации, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании "Новогор Прикамье".
По данным компании, произошел прорыв водопровода в районе улиц Комсомольский проспект и Смирнова. Сейчас проводится обследование сети и локализация аварийной ситуации.
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"Отключен участок водопровода диаметром 80 сантиметров для ремонтно-восстановительных работ по адресу улица Юрия Смирнова, 10. После согласования работ со всеми городскими службами приступят к устранению повреждения", - говорится в сообщении.
Без воды остались жители Индустриального района, нескольких микрорайонов в Свердловском и Мотовилихинском районах.
В соцсетях жители публикуют фотографии затопленных водой дорог и тротуаров части Комсомольского проспекта (Тихий Компрос вблизи улицы Чкалова), некоторые пользователи шутят, что в центре города появилась река.
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