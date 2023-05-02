https://ria.ru/20230502/potop-1869213009.html

В центре Перми произошел потоп из-за прорыва водопровода

В центре Перми произошел потоп из-за прорыва водопровода - РИА Новости, 02.05.2023

В центре Перми произошел потоп из-за прорыва водопровода

Крупная коммунальная авария произошла в центре Перми, часть Комсомольского проспекта затопило водой из-за прорыва водопровода, проводится локализация аварийной... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:14

2023-05-02T17:14

2023-05-02T17:14

происшествия

пермь

жкх

вода

россия

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ПЕРМЬ, 2 мая - РИА Новости. Крупная коммунальная авария произошла в центре Перми, часть Комсомольского проспекта затопило водой из-за прорыва водопровода, проводится локализация аварийной ситуации, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании "Новогор Прикамье". По данным компании, произошел прорыв водопровода в районе улиц Комсомольский проспект и Смирнова. Сейчас проводится обследование сети и локализация аварийной ситуации. "Отключен участок водопровода диаметром 80 сантиметров для ремонтно-восстановительных работ по адресу улица Юрия Смирнова, 10. После согласования работ со всеми городскими службами приступят к устранению повреждения", - говорится в сообщении. Без воды остались жители Индустриального района, нескольких микрорайонов в Свердловском и Мотовилихинском районах. В соцсетях жители публикуют фотографии затопленных водой дорог и тротуаров части Комсомольского проспекта (Тихий Компрос вблизи улицы Чкалова), некоторые пользователи шутят, что в центре города появилась река.

https://ria.ru/20230430/evakuatsiya-1868817960.html

https://ria.ru/20230427/inzhener-1868228638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пермь, жкх, вода, россия