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США объявят о новом пакете военной помощи Украине в среду, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/pomosch-1869280688.html
США объявят о новом пакете военной помощи Украине в среду, сообщили СМИ
США объявят о новом пакете военной помощи Украине в среду, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.05.2023
США объявят о новом пакете военной помощи Украине в среду, сообщили СМИ
США в среду объявят о новой военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, сообщает издание Politico. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T21:19
2023-05-02T21:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
сша
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США в среду объявят о новой военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, сообщает издание Politico. Объявление ожидается в среду, говорится в сообщении. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, США
США объявят о новом пакете военной помощи Украине в среду, сообщили СМИ

Politico: США объявят о новом пакете помощи Украине на 300 миллионов долларов в среду

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США в среду объявят о новой военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, сообщает издание Politico.
«
"Администрация намерена объявить о пакете военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, включающем артиллерийские и минометные боеприпасы, грузовики, тяжелую технику, запасные части и ракеты Hydra-70", - сообщает издание со ссылкой на неназванных чиновников.
Объявление ожидается в среду, говорится в сообщении.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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