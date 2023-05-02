https://ria.ru/20230502/pomosch-1869280688.html

США объявят о новом пакете военной помощи Украине в среду, сообщили СМИ

США объявят о новом пакете военной помощи Украине в среду, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.05.2023

США объявят о новом пакете военной помощи Украине в среду, сообщили СМИ

США в среду объявят о новой военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, сообщает издание Politico. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T21:19

2023-05-02T21:19

2023-05-02T21:19

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США в среду объявят о новой военной помощи Украине на 300 миллионов долларов, сообщает издание Politico. Объявление ожидается в среду, говорится в сообщении. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230501/artemovsk-1869032531.html

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в мире, украина, нато, сша