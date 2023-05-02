https://ria.ru/20230502/pomosch-1869227229.html
Дания направит около 250 миллионов долларов на военную помощь Украине
Дания направит около 250 миллионов долларов на военную помощь Украине - РИА Новости, 02.05.2023
Дания направит около 250 миллионов долларов на военную помощь Украине
Власти Дании приняли решение выделить Украине 1,7 миллиарда датских крон (около 250 миллионов долларов) на военные нужды, сообщает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:52
2023-05-02T17:52
2023-05-02T17:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
дания
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_0:72:3052:1789_1920x0_80_0_0_02240a6236356911c8ee6974d5e3ed5e.jpg
ЦЮРИХ, 2 мая - РИА Новости. Власти Дании приняли решение выделить Украине 1,7 миллиарда датских крон (около 250 миллионов долларов) на военные нужды, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющего обязанности министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена. "Дания предоставит Украине военное оборудование и финансовую поддержку на сумму 1,7 миллиарда датских крон", - говорится в сообщении. По данным агентства Франс Пресс, указанный пакет помощи предполагает поставку Киеву транспорта, оборудования, средств противовоздушной обороны и боеприпасов. В марте правительство Дании создало фонд помощи Украине, объем которого составит 7 миллиардов датских крон (более 1 миллиарда долларов), из которых 5,4 миллиарда крон (776 миллионов долларов) пойдут на военную помощь, 1,2 миллиарда (172 миллиона долларов) на гражданскую помощь и 0,4 миллиарда (57 миллионов долларов) на усилия по восстановлению Украины. Посольство России в Копенгагене заявляло, что Дания подливает масла в огонь, наращивая военную помощь Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868996269.html
https://ria.ru/20230314/natsizm-1857738611.html
украина
россия
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276846_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_cdc17f498829c49ba92ded081da8b998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дания, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дания, Сергей Лавров, НАТО
Дания направит около 250 миллионов долларов на военную помощь Украине
Власти Дании решили направить около 250 миллионов долларов на военную помощь Украине