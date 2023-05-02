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Дания направит около 250 миллионов долларов на военную помощь Украине - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/pomosch-1869227229.html
Дания направит около 250 миллионов долларов на военную помощь Украине
Дания направит около 250 миллионов долларов на военную помощь Украине - РИА Новости, 02.05.2023
Дания направит около 250 миллионов долларов на военную помощь Украине
Власти Дании приняли решение выделить Украине 1,7 миллиарда датских крон (около 250 миллионов долларов) на военные нужды, сообщает агентство Рейтер со ссылкой... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:52
2023-05-02T17:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
дания
сергей лавров
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ЦЮРИХ, 2 мая - РИА Новости. Власти Дании приняли решение выделить Украине 1,7 миллиарда датских крон (около 250 миллионов долларов) на военные нужды, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющего обязанности министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена. "Дания предоставит Украине военное оборудование и финансовую поддержку на сумму 1,7 миллиарда датских крон", - говорится в сообщении. По данным агентства Франс Пресс, указанный пакет помощи предполагает поставку Киеву транспорта, оборудования, средств противовоздушной обороны и боеприпасов. В марте правительство Дании создало фонд помощи Украине, объем которого составит 7 миллиардов датских крон (более 1 миллиарда долларов), из которых 5,4 миллиарда крон (776 миллионов долларов) пойдут на военную помощь, 1,2 миллиарда (172 миллиона долларов) на гражданскую помощь и 0,4 миллиарда (57 миллионов долларов) на усилия по восстановлению Украины. Посольство России в Копенгагене заявляло, что Дания подливает масла в огонь, наращивая военную помощь Украине. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230501/ukraina-1868996269.html
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украина, россия, дания, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дания, Сергей Лавров, НАТО
Дания направит около 250 миллионов долларов на военную помощь Украине

Власти Дании решили направить около 250 миллионов долларов на военную помощь Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЦЮРИХ, 2 мая - РИА Новости. Власти Дании приняли решение выделить Украине 1,7 миллиарда датских крон (около 250 миллионов долларов) на военные нужды, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющего обязанности министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена.
"Дания предоставит Украине военное оборудование и финансовую поддержку на сумму 1,7 миллиарда датских крон", - говорится в сообщении.
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По данным агентства Франс Пресс, указанный пакет помощи предполагает поставку Киеву транспорта, оборудования, средств противовоздушной обороны и боеприпасов.
В марте правительство Дании создало фонд помощи Украине, объем которого составит 7 миллиардов датских крон (более 1 миллиарда долларов), из которых 5,4 миллиарда крон (776 миллионов долларов) пойдут на военную помощь, 1,2 миллиарда (172 миллиона долларов) на гражданскую помощь и 0,4 миллиарда (57 миллионов долларов) на усилия по восстановлению Украины.
Посольство России в Копенгагене заявляло, что Дания подливает масла в огонь, наращивая военную помощь Украине.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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