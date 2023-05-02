Рейтинг@Mail.ru
Посольство России направило ноту в польский МИД из-за изъятия здания школы - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 02.05.2023 (обновлено: 12:28 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/polsha-1869111896.html
Посольство России направило ноту в польский МИД из-за изъятия здания школы
Посольство России направило ноту в польский МИД из-за изъятия здания школы - РИА Новости, 02.05.2023
Посольство России направило ноту в польский МИД из-за изъятия здания школы
Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста в связи с силовым изъятием здания школы в Варшаве, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:13
2023-05-02T12:28
в мире
россия
польша
варшава
сергей андреев
мид польши
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868769260_0:0:1251:704_1920x0_80_0_0_cb13c7f1b50369d35910458014a71e91.jpg
ВАРШАВА, 2 мая - РИА Новости. Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста в связи с силовым изъятием здания школы в Варшаве, сообщили РИА Новости в дипмиссии.В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России"."Посольство направило в МИД Польши ноту протеста", - сообщили в посольстве.Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что польской стороне будет заявлен протест по ситуации со школой, назвав силовой захват здания "противоправным действием, нарушением Венской конвенции в дипломатических отношениях". Он также рассказал, что школа возобновит работу 10 мая в другом здании.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщало, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.
https://ria.ru/20230430/shkola-1868869136.html
https://ria.ru/20230501/polsha-1868878084.html
россия
польша
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868769260_117:0:1056:704_1920x0_80_0_0_26d633479bcadfa76fc9e73f48dc0c02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, варшава, сергей андреев, мид польши
В мире, Россия, Польша, Варшава, Сергей Андреев, МИД Польши
Посольство России направило ноту в польский МИД из-за изъятия здания школы

Посольство России направило ноту в МИД Польши из-за силового изъятия школы в Варшаве

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники школы при российском посольстве в Варшаве загружают вещи в грузовик
Сотрудники школы при российском посольстве в Варшаве загружают вещи в грузовик - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудники школы при российском посольстве в Варшаве загружают вещи в грузовик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 2 мая - РИА Новости. Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста в связи с силовым изъятием здания школы в Варшаве, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
МИД рассказал о дальнейшей работе посольской школы в Польше
30 апреля, 17:48
"Посольство направило в МИД Польши ноту протеста", - сообщили в посольстве.
Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что польской стороне будет заявлен протест по ситуации со школой, назвав силовой захват здания "противоправным действием, нарушением Венской конвенции в дипломатических отношениях". Он также рассказал, что школа возобновит работу 10 мая в другом здании.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщало, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.
Представитель мэрии вешает предупреждающий знак на ворота школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Польша превратилась в пиратское государство
1 мая, 08:00
 
В миреРоссияПольшаВаршаваСергей АндреевМИД Польши
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала