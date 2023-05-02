Посольство России направило ноту в польский МИД из-за изъятия здания школы
Посольство России направило ноту в МИД Польши из-за силового изъятия школы в Варшаве
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудники школы при российском посольстве в Варшаве загружают вещи в грузовик
Сотрудники школы при российском посольстве в Варшаве загружают вещи в грузовик. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 мая - РИА Новости. Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста в связи с силовым изъятием здания школы в Варшаве, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
"Посольство направило в МИД Польши ноту протеста", - сообщили в посольстве.
Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что польской стороне будет заявлен протест по ситуации со школой, назвав силовой захват здания "противоправным действием, нарушением Венской конвенции в дипломатических отношениях". Он также рассказал, что школа возобновит работу 10 мая в другом здании.
Ранее министерство иностранных дел Польши сообщало, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.