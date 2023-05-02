https://ria.ru/20230502/polsha-1869111896.html

Посольство России направило ноту в польский МИД из-за изъятия здания школы

Посольство России направило ноту в польский МИД из-за изъятия здания школы - РИА Новости, 02.05.2023

Посольство России направило ноту в польский МИД из-за изъятия здания школы

Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста в связи с силовым изъятием здания школы в Варшаве, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:13

2023-05-02T12:13

2023-05-02T12:28

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ВАРШАВА, 2 мая - РИА Новости. Посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста в связи с силовым изъятием здания школы в Варшаве, сообщили РИА Новости в дипмиссии.В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России"."Посольство направило в МИД Польши ноту протеста", - сообщили в посольстве.Ранее посол России в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что польской стороне будет заявлен протест по ситуации со школой, назвав силовой захват здания "противоправным действием, нарушением Венской конвенции в дипломатических отношениях". Он также рассказал, что школа возобновит работу 10 мая в другом здании.Ранее министерство иностранных дел Польши сообщало, что обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов недвижимости, которые, по утверждению польской стороны, якобы находятся в незаконном владении РФ и не используются в дипломатических и консульских целях. Это объекты недвижимости, расположенные по адресам Собеского, 100 и Келецкая, 45.

https://ria.ru/20230430/shkola-1868869136.html

https://ria.ru/20230501/polsha-1868878084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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