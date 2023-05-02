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В Польше заявили о желании "половины Европы" наладить отношения с Россией - РИА Новости, 02.05.2023
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11:37 02.05.2023 (обновлено: 19:13 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/polsha-1869098678.html
В Польше заявили о желании "половины Европы" наладить отношения с Россией
В Польше заявили о желании "половины Европы" наладить отношения с Россией - РИА Новости, 02.05.2023
В Польше заявили о желании "половины Европы" наладить отношения с Россией
Польская оппозиция, так же как и "половина Европы", хочет наладить отношения с Россией, заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский в интервью... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:37
2023-05-02T19:13
в мире
польша
дональд туск
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ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. Польская оппозиция, так же как и "половина Европы", хочет наладить отношения с Россией, заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski."У наших политических конкурентов просто нет другого пути. Они такие. Их политические союзы такие, их электорат такой. Они являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец войне на Украине и продолжить быть клиентом России и вести с ней дела. &lt;...&gt; Половина Европы такая", — сказал чиновник.По его словам, экс-премьер и лидер оппозиции Дональд Туск вернулся на родину после работы в Евросовете ради того, чтобы спасти "немецко-российский проект" газопровода "Северный поток".В период с 15 октября по 5 ноября в Польше должны пройти очередные парламентские выборы. По данным последних социологических опросов, больше всего избиратели намерены голосовать за правящую партию "Право и справедливость" (PiS), но оппозиция может взять власть, если сумеет объединиться.Туска уже обвиняли в попытках наладить отношения с Москвой. Так, в начале февраля глава правительства Матеуш Моравецкий заявил, что экс-премьер должен признать свою "большую политическую и стратегическую ошибку", когда 15 лет назад приехал в Россию и призвал к размораживанию двусторонних отношений. По мнению Моравецкого, действия Туска затормозили усиление присутствия НАТО в Польше, отложили строительство газопровода Baltic Pipe, позволили заключить контракты на поставку в Польшу российских энергоресурсов.
https://ria.ru/20230501/otnosheniya-1868876463.html
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в мире, польша, дональд туск, россия, европа
В мире, Польша, Дональд Туск, Россия, Европа
В Польше заявили о желании "половины Европы" наладить отношения с Россией

Вице-премьер Польши Глиньский: оппозиция и пол-Европы хотят наладить отношения с Россией

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗамковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве
Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Замковая площадь и колонна короля Сигизмунда в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. Польская оппозиция, так же как и "половина Европы", хочет наладить отношения с Россией, заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski.
"У наших политических конкурентов просто нет другого пути. Они такие. Их политические союзы такие, их электорат такой. Они являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец войне на Украине и продолжить быть клиентом России и вести с ней дела. <...> Половина Европы такая", — сказал чиновник.
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По его словам, экс-премьер и лидер оппозиции Дональд Туск вернулся на родину после работы в Евросовете ради того, чтобы спасти "немецко-российский проект" газопровода "Северный поток".
В период с 15 октября по 5 ноября в Польше должны пройти очередные парламентские выборы. По данным последних социологических опросов, больше всего избиратели намерены голосовать за правящую партию "Право и справедливость" (PiS), но оппозиция может взять власть, если сумеет объединиться.
Туска уже обвиняли в попытках наладить отношения с Москвой. Так, в начале февраля глава правительства Матеуш Моравецкий заявил, что экс-премьер должен признать свою "большую политическую и стратегическую ошибку", когда 15 лет назад приехал в Россию и призвал к размораживанию двусторонних отношений. По мнению Моравецкого, действия Туска затормозили усиление присутствия НАТО в Польше, отложили строительство газопровода Baltic Pipe, позволили заключить контракты на поставку в Польшу российских энергоресурсов.
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