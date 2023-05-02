https://ria.ru/20230502/polsha-1869098678.html

В Польше заявили о желании "половины Европы" наладить отношения с Россией

В Польше заявили о желании "половины Европы" наладить отношения с Россией - РИА Новости, 02.05.2023

В Польше заявили о желании "половины Европы" наладить отношения с Россией

Польская оппозиция, так же как и "половина Европы", хочет наладить отношения с Россией, заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский в интервью... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:37

2023-05-02T11:37

2023-05-02T19:13

в мире

польша

дональд туск

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европа

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ВАРШАВА, 2 мая — РИА Новости. Польская оппозиция, так же как и "половина Европы", хочет наладить отношения с Россией, заявил вице-премьер правительства Польши Петр Глиньский в интервью изданию Kurier Lubelski."У наших политических конкурентов просто нет другого пути. Они такие. Их политические союзы такие, их электорат такой. Они являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее положить конец войне на Украине и продолжить быть клиентом России и вести с ней дела. <...> Половина Европы такая", — сказал чиновник.По его словам, экс-премьер и лидер оппозиции Дональд Туск вернулся на родину после работы в Евросовете ради того, чтобы спасти "немецко-российский проект" газопровода "Северный поток".В период с 15 октября по 5 ноября в Польше должны пройти очередные парламентские выборы. По данным последних социологических опросов, больше всего избиратели намерены голосовать за правящую партию "Право и справедливость" (PiS), но оппозиция может взять власть, если сумеет объединиться.Туска уже обвиняли в попытках наладить отношения с Москвой. Так, в начале февраля глава правительства Матеуш Моравецкий заявил, что экс-премьер должен признать свою "большую политическую и стратегическую ошибку", когда 15 лет назад приехал в Россию и призвал к размораживанию двусторонних отношений. По мнению Моравецкого, действия Туска затормозили усиление присутствия НАТО в Польше, отложили строительство газопровода Baltic Pipe, позволили заключить контракты на поставку в Польшу российских энергоресурсов.

https://ria.ru/20230501/otnosheniya-1868876463.html

https://ria.ru/20230501/polsha-1868878084.html

польша

россия

европа

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, дональд туск, россия, европа