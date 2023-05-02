https://ria.ru/20230502/polsha-1869063248.html
В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России
В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России - РИА Новости, 02.05.2023
В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России
Варшава может потребовать репарации от России, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью газете Financial... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:41
2023-05-02T09:41
2023-05-02T10:37
в мире
германия
польша
россия
марчин пшидач
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Варшава может потребовать репарации от России, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times.Власти Польши в октябре прошлого года потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны, но ФРГ отказалась обсуждать этот вопрос.В Берлине подчеркнули, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Варшавы от выплат в 1953 году.При этом польские политики неоднократно выступали с инициативой потребовать деньги и у России. В сентябре прошлого года эту идею поддержал президент страны Анджей Дуда, а в октябре в МИД республики сообщили, что ведомство проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от Москвы возмещения ущерба.В российском МИД эти инициативы назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в дипломатическом ведомстве, Польша пытается решать собственные внутриполитические проблемы, обращаясь к "историческому ревизионизму". В Кремле заявления Варшавы сочли оголтелой русофобией и "нездравым политическим экстремизмом".Красная армия освободила Польшу от нацистских захватчиков в 1944-1945 годах. Советские потери в этой операции составили более 600 тысяч человек. Кроме того, СССР оказал огромную помощь и в послевоенном восстановлении республики. В одной только Варшаве советские специалисты ликвидировали десятки тысяч мин, восстановили мосты и дороги. Населению безвозмездно передавали продукты, уголь и керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.
https://ria.ru/20230418/reparatsii-1866134275.html
https://ria.ru/20230220/merkel-1853158317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, польша, россия, марчин пшидач
В мире, Германия, Польша, Россия, Марчин Пшидач
В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России
Пшидач: Польша хочет добиться репараций от Германии, а потом может потребовать их у России
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Варшава может потребовать репарации от России, заявил
глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times.
«
"Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем", — сказал он, отвечая на вопрос, почему Варшава не требует репараций от России.
Власти Польши в октябре прошлого года потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны, но ФРГ отказалась обсуждать этот вопрос.
В Берлине подчеркнули, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Варшавы от выплат в 1953 году.
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При этом польские политики неоднократно выступали с инициативой потребовать деньги и у России. В сентябре прошлого года эту идею поддержал президент страны Анджей Дуда, а в октябре в МИД республики сообщили, что ведомство проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от Москвы возмещения ущерба.
В российском МИД эти инициативы назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в дипломатическом ведомстве, Польша пытается решать собственные внутриполитические проблемы, обращаясь к "историческому ревизионизму". В Кремле заявления Варшавы сочли оголтелой русофобией и "нездравым политическим экстремизмом".
Красная армия освободила Польшу от нацистских захватчиков в 1944-1945 годах. Советские потери в этой операции составили более 600 тысяч человек. Кроме того, СССР оказал огромную помощь и в послевоенном восстановлении республики. В одной только Варшаве советские специалисты ликвидировали десятки тысяч мин, восстановили мосты и дороги. Населению безвозмездно передавали продукты, уголь и керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.
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