https://ria.ru/20230502/polsha-1869063248.html

В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России

В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России - РИА Новости, 02.05.2023

В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России

Варшава может потребовать репарации от России, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью газете Financial... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:41

2023-05-02T09:41

2023-05-02T10:37

в мире

германия

польша

россия

марчин пшидач

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Варшава может потребовать репарации от России, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times.Власти Польши в октябре прошлого года потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны, но ФРГ отказалась обсуждать этот вопрос.В Берлине подчеркнули, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Варшавы от выплат в 1953 году.При этом польские политики неоднократно выступали с инициативой потребовать деньги и у России. В сентябре прошлого года эту идею поддержал президент страны Анджей Дуда, а в октябре в МИД республики сообщили, что ведомство проведет расчет потерь за годы Второй мировой войны и потребует от Москвы возмещения ущерба.В российском МИД эти инициативы назвали неадекватными и лежащими в области политических фантазий. Как отметили в дипломатическом ведомстве, Польша пытается решать собственные внутриполитические проблемы, обращаясь к "историческому ревизионизму". В Кремле заявления Варшавы сочли оголтелой русофобией и "нездравым политическим экстремизмом".Красная армия освободила Польшу от нацистских захватчиков в 1944-1945 годах. Советские потери в этой операции составили более 600 тысяч человек. Кроме того, СССР оказал огромную помощь и в послевоенном восстановлении республики. В одной только Варшаве советские специалисты ликвидировали десятки тысяч мин, восстановили мосты и дороги. Населению безвозмездно передавали продукты, уголь и керосин. При этом советские военные не вмешивались во внутренний уклад жизни польского народа.

https://ria.ru/20230418/reparatsii-1866134275.html

https://ria.ru/20230220/merkel-1853158317.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, польша, россия, марчин пшидач