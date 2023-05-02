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В Демократической республике Конго прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 02.05.2023
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13:13 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/polk-1869135869.html
В Демократической республике Конго прошла акция "Бессмертный полк"
В Демократической республике Конго прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 02.05.2023
В Демократической республике Конго прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк", организованная посольством РФ в Киншасе, прошла в столице Демократической республики Конго при участии соотечественников и местных... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:13
2023-05-02T13:13
россия
киншаса (город)
демократическая республика конго
в мире
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк", организованная посольством РФ в Киншасе, прошла в столице Демократической республики Конго при участии соотечественников и местных жителей, рассказала РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в ДРК Алина Мирзаханова. "Первого мая в ДР Конго посольство в третий раз организовало акцию "Бессмертный полк". Маршем по улицам Киншасы прошлись около ста человек, среди них - персонал (посольства - ред.), соотечественники, российские военные наблюдатели и полицейские Миссии ООН по стабилизации в ДРК и симпатизирующие России конголезцы", - сказала Мирзаханова. Участники "Бессмертного полка" прошли с плакатами героев Отечественной войны, красными знаменами и большим развернутым флагом России. Местные музыканты под аккомпанемент скрипок исполнил известную на весь мир песню военных лет – "Катюша".
россия
киншаса (город)
демократическая республика конго
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россия, киншаса (город), демократическая республика конго, в мире
Россия, Киншаса (город), Демократическая Республика Конго, В мире
В Демократической республике Конго прошла акция "Бессмертный полк"

В столице Демократической республике Конго Киншасе прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Демократической республики Конго. Кадр видео
Акция Бессмертный полк прошла в столице Демократической республики Конго. Кадр видео
Акция "Бессмертный полк" прошла в столице Демократической республики Конго. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк", организованная посольством РФ в Киншасе, прошла в столице Демократической республики Конго при участии соотечественников и местных жителей, рассказала РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в ДРК Алина Мирзаханова.
"Первого мая в ДР Конго посольство в третий раз организовало акцию "Бессмертный полк". Маршем по улицам Киншасы прошлись около ста человек, среди них - персонал (посольства - ред.), соотечественники, российские военные наблюдатели и полицейские Миссии ООН по стабилизации в ДРК и симпатизирующие России конголезцы", - сказала Мирзаханова.
Участники "Бессмертного полка" прошли с плакатами героев Отечественной войны, красными знаменами и большим развернутым флагом России. Местные музыканты под аккомпанемент скрипок исполнил известную на весь мир песню военных лет – "Катюша".
 
РоссияКиншаса (город)Демократическая Республика КонгоВ мире
 
 
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