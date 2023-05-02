https://ria.ru/20230502/polk-1869135869.html

В Демократической республике Конго прошла акция "Бессмертный полк"

В Демократической республике Конго прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 02.05.2023

В Демократической республике Конго прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк", организованная посольством РФ в Киншасе, прошла в столице Демократической республики Конго при участии соотечественников и местных... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:13

2023-05-02T13:13

2023-05-02T13:13

россия

киншаса (город)

демократическая республика конго

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869128479_10:0:2534:1420_1920x0_80_0_0_5cd58031aaee3d54846c20fce5af2ae2.jpg

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк", организованная посольством РФ в Киншасе, прошла в столице Демократической республики Конго при участии соотечественников и местных жителей, рассказала РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в ДРК Алина Мирзаханова. "Первого мая в ДР Конго посольство в третий раз организовало акцию "Бессмертный полк". Маршем по улицам Киншасы прошлись около ста человек, среди них - персонал (посольства - ред.), соотечественники, российские военные наблюдатели и полицейские Миссии ООН по стабилизации в ДРК и симпатизирующие России конголезцы", - сказала Мирзаханова. Участники "Бессмертного полка" прошли с плакатами героев Отечественной войны, красными знаменами и большим развернутым флагом России. Местные музыканты под аккомпанемент скрипок исполнил известную на весь мир песню военных лет – "Катюша".

россия

киншаса (город)

демократическая республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киншаса (город), демократическая республика конго, в мире