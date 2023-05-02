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В Демократической республике Конго прошла акция "Бессмертный полк"
В Демократической республике Конго прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 02.05.2023
В Демократической республике Конго прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк", организованная посольством РФ в Киншасе, прошла в столице Демократической республики Конго при участии соотечественников и местных... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:13
2023-05-02T13:13
2023-05-02T13:13
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киншаса (город)
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Акция "Бессмертный полк", организованная посольством РФ в Киншасе, прошла в столице Демократической республики Конго при участии соотечественников и местных жителей, рассказала РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии в ДРК Алина Мирзаханова. "Первого мая в ДР Конго посольство в третий раз организовало акцию "Бессмертный полк". Маршем по улицам Киншасы прошлись около ста человек, среди них - персонал (посольства - ред.), соотечественники, российские военные наблюдатели и полицейские Миссии ООН по стабилизации в ДРК и симпатизирующие России конголезцы", - сказала Мирзаханова. Участники "Бессмертного полка" прошли с плакатами героев Отечественной войны, красными знаменами и большим развернутым флагом России. Местные музыканты под аккомпанемент скрипок исполнил известную на весь мир песню военных лет – "Катюша".
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россия, киншаса (город), демократическая республика конго, в мире
Россия, Киншаса (город), Демократическая Республика Конго, В мире
В Демократической республике Конго прошла акция "Бессмертный полк"
В столице Демократической республике Конго Киншасе прошла акция "Бессмертный полк"