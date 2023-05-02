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Путин поручил восстановить дома погорельцев до начала отопительного сезона - РИА Новости, 02.05.2023
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16:24 02.05.2023 (обновлено: 16:50 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/pogoreltsy-1869198565.html
Путин поручил восстановить дома погорельцев до начала отопительного сезона
Путин поручил восстановить дома погорельцев до начала отопительного сезона - РИА Новости, 02.05.2023
Путин поручил восстановить дома погорельцев до начала отопительного сезона
Дома россиян, пострадавшие во время пожаров, должны быть восстановлены до начала отопительного сезона, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:24
2023-05-02T16:50
владимир путин
жилье
россия
происшествия
курганская область
свердловская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Дома россиян, пострадавшие во время пожаров, должны быть восстановлены до начала отопительного сезона, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином, на котором обсуждались случившиеся пожары в Свердловской и Курганской областях."Что касается восстановления домов - это должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор докладывал, что это возможно, что он проблем не видит, возможности такие есть, и нужно это сделать", - сказал Путин.В результате крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке.Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, 27 апреля площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о том, что от пожара пострадали почти 80 строений.
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владимир путин, жилье, россия, происшествия, курганская область, свердловская область
Владимир Путин, Жилье, Россия, Происшествия, Курганская область, Свердловская область
Путин поручил восстановить дома погорельцев до начала отопительного сезона

Путин заявил, что дома погорельцев надо восстановить до начала отопительного сезона

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Дома россиян, пострадавшие во время пожаров, должны быть восстановлены до начала отопительного сезона, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином, на котором обсуждались случившиеся пожары в Свердловской и Курганской областях.
"Что касается восстановления домов - это должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор докладывал, что это возможно, что он проблем не видит, возможности такие есть, и нужно это сделать", - сказал Путин.
В результате крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке.
Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, 27 апреля площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о том, что от пожара пострадали почти 80 строений.
Пожар в поселке Сосьва Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Жители сгоревших в свердловской Сосьве домов получат до 300 тысяч рублей
26 апреля, 15:14
 
Владимир ПутинЖильеРоссияПроисшествияКурганская областьСвердловская область
 
 
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