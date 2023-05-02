https://ria.ru/20230502/pogoreltsy-1869198565.html

Путин поручил восстановить дома погорельцев до начала отопительного сезона

Путин поручил восстановить дома погорельцев до начала отопительного сезона - РИА Новости, 02.05.2023

Путин поручил восстановить дома погорельцев до начала отопительного сезона

Дома россиян, пострадавшие во время пожаров, должны быть восстановлены до начала отопительного сезона, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:24

2023-05-02T16:24

2023-05-02T16:50

владимир путин

жилье

россия

происшествия

курганская область

свердловская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Дома россиян, пострадавшие во время пожаров, должны быть восстановлены до начала отопительного сезона, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином, на котором обсуждались случившиеся пожары в Свердловской и Курганской областях."Что касается восстановления домов - это должно быть сделано к отопительному сезону. Губернатор докладывал, что это возможно, что он проблем не видит, возможности такие есть, и нужно это сделать", - сказал Путин.В результате крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке.Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, 27 апреля площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила 6 тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о том, что от пожара пострадали почти 80 строений.

https://ria.ru/20230426/kompensatsii-1867883608.html

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курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, жилье, россия, происшествия, курганская область, свердловская область