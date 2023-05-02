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Губернатор Брянской области назвал причину схода с рельсов грузового поезда - РИА Новости, 02.05.2023
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21:53 02.05.2023 (обновлено: 21:55 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/poezd-1869284370.html
Губернатор Брянской области назвал причину схода с рельсов грузового поезда
Губернатор Брянской области назвал причину схода с рельсов грузового поезда - РИА Новости, 02.05.2023
Губернатор Брянской области назвал причину схода с рельсов грузового поезда
Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства, сообщил губернатор Брянской области... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T21:53
2023-05-02T21:55
происшествия
брянская область
александр богомаз
ржд
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БРЯНСК, 2 мая - РИА Новости. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Ранее во вторник РЖД сообщали о сходе с рельсов локомотива и вагонов грузового поезда из-за вмешательства посторонних лиц. Уточняется, что пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.
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происшествия, брянская область, александр богомаз, ржд
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, РЖД
Губернатор Брянской области назвал причину схода с рельсов грузового поезда

Богомаз: под Брянском сошел с рельсов поезд из-за срабатывания взрывного устройства

© Фото очевидцаПредположительно, на месте подрыва ж/д путей в Брянской области
Предположительно, на месте подрыва ж/д путей в Брянской области
© Фото очевидца
Предположительно, на месте подрыва ж/д путей в Брянской области
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БРЯНСК, 2 мая - РИА Новости. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Ранее во вторник РЖД сообщали о сходе с рельсов локомотива и вагонов грузового поезда из-за вмешательства посторонних лиц.
«
"В районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство. В результате происшествия с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава", - говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.
Уточняется, что пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.
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