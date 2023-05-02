https://ria.ru/20230502/poezd-1869284370.html

Губернатор Брянской области назвал причину схода с рельсов грузового поезда

Губернатор Брянской области назвал причину схода с рельсов грузового поезда - РИА Новости, 02.05.2023

Губернатор Брянской области назвал причину схода с рельсов грузового поезда

Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства, сообщил губернатор Брянской области... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T21:53

2023-05-02T21:53

2023-05-02T21:55

происшествия

брянская область

александр богомаз

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869290342_0:376:636:734_1920x0_80_0_0_931a050d5f74dbb4a54b80a5426db4fd.jpg

БРЯНСК, 2 мая - РИА Новости. Локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Ранее во вторник РЖД сообщали о сходе с рельсов локомотива и вагонов грузового поезда из-за вмешательства посторонних лиц. Уточняется, что пострадавших нет, все оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20230405/samolet-1863316029.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, александр богомаз, ржд