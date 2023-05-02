https://ria.ru/20230502/pobeda-1869202871.html
На Rutube покажут парад Победы и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка"
На Rutube покажут парад Победы и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка" - РИА Новости, 02.05.2023
На Rutube покажут парад Победы и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка"
"Газпром-Медиа Холдинг" организует трансляцию "Бессмертного полка" на Rutube, также можно будет посмотреть Парад Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:45
2023-05-02T16:45
2023-05-02T16:49
общество
rutube
день победы
бессмертный полк
технологии
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" организует трансляцию "Бессмертного полка" на Rutube, также можно будет посмотреть Парад Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "В День Победы на главной странице Rutube и в специальном разделе, посвященном 9 мая, можно будет посмотреть Парад Победы и онлайн-акцию "Бессмертный полк". Rutube будет вести трансляцию видеоряда с портретами героев, присланными в проект "Бессмертный полк онлайн", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" пройдет во всех российских школах 4 мая, о событиях Великой Отечественной войны школьники поговорят и на занятии "Разговоры о важном".
https://ria.ru/20230418/bessmertnyy_polk-1866052025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, rutube, день победы, бессмертный полк, технологии
Общество, Rutube, День Победы, Бессмертный полк, Технологии
На Rutube покажут парад Победы и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка"
На Rutube в День Победы покажут парад и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка"
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" организует трансляцию "Бессмертного полка" на Rutube, также можно будет посмотреть Парад Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"В День Победы на главной странице Rutube и в специальном разделе, посвященном 9 мая, можно будет посмотреть Парад Победы и онлайн-акцию "Бессмертный полк". Rutube будет вести трансляцию видеоряда с портретами героев, присланными в проект "Бессмертный полк онлайн", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" пройдет во всех российских школах 4 мая, о событиях Великой Отечественной войны школьники поговорят и на занятии "Разговоры о важном".