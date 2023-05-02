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На Rutube покажут парад Победы и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка" - РИА Новости, 02.05.2023
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16:45 02.05.2023 (обновлено: 16:49 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/pobeda-1869202871.html
На Rutube покажут парад Победы и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка"
На Rutube покажут парад Победы и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка" - РИА Новости, 02.05.2023
На Rutube покажут парад Победы и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка"
"Газпром-Медиа Холдинг" организует трансляцию "Бессмертного полка" на Rutube, также можно будет посмотреть Парад Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:45
2023-05-02T16:49
общество
rutube
день победы
бессмертный полк
технологии
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" организует трансляцию "Бессмертного полка" на Rutube, также можно будет посмотреть Парад Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "В День Победы на главной странице Rutube и в специальном разделе, посвященном 9 мая, можно будет посмотреть Парад Победы и онлайн-акцию "Бессмертный полк". Rutube будет вести трансляцию видеоряда с портретами героев, присланными в проект "Бессмертный полк онлайн", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" пройдет во всех российских школах 4 мая, о событиях Великой Отечественной войны школьники поговорят и на занятии "Разговоры о важном".
https://ria.ru/20230418/bessmertnyy_polk-1866052025.html
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общество, rutube, день победы, бессмертный полк, технологии
Общество, Rutube, День Победы, Бессмертный полк, Технологии
На Rutube покажут парад Победы и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка"

На Rutube в День Победы покажут парад и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка"

© Алексей СухоруковОнлайн-трансляция акции "Бессмертный полк" на экране смартфона
Онлайн-трансляция акции Бессмертный полк на экране смартфона
© Алексей Сухоруков
Онлайн-трансляция акции "Бессмертный полк" на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" организует трансляцию "Бессмертного полка" на Rutube, также можно будет посмотреть Парад Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
"В День Победы на главной странице Rutube и в специальном разделе, посвященном 9 мая, можно будет посмотреть Парад Победы и онлайн-акцию "Бессмертный полк". Rutube будет вести трансляцию видеоряда с портретами героев, присланными в проект "Бессмертный полк онлайн", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" пройдет во всех российских школах 4 мая, о событиях Великой Отечественной войны школьники поговорят и на занятии "Разговоры о важном".
Участники акции Бессмертный полк, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Москве - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Акция "Бессмертный полк"
18 апреля, 13:10
 
ОбществоRutubeДень ПобедыБессмертный полкТехнологии
 
 
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