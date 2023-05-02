https://ria.ru/20230502/pobeda-1869202871.html

На Rutube покажут парад Победы и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка"

На Rutube покажут парад Победы и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка" - РИА Новости, 02.05.2023

На Rutube покажут парад Победы и онлайн-трансляцию "Бессмертного полка"

"Газпром-Медиа Холдинг" организует трансляцию "Бессмертного полка" на Rutube, также можно будет посмотреть Парад Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:45

2023-05-02T16:45

2023-05-02T16:49

общество

rutube

день победы

бессмертный полк

технологии

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. "Газпром-Медиа Холдинг" организует трансляцию "Бессмертного полка" на Rutube, также можно будет посмотреть Парад Победы, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. "В День Победы на главной странице Rutube и в специальном разделе, посвященном 9 мая, можно будет посмотреть Парад Победы и онлайн-акцию "Бессмертный полк". Rutube будет вести трансляцию видеоряда с портретами героев, присланными в проект "Бессмертный полк онлайн", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что акция "Бессмертный полк" пройдет во всех российских школах 4 мая, о событиях Великой Отечественной войны школьники поговорят и на занятии "Разговоры о важном".

https://ria.ru/20230418/bessmertnyy_polk-1866052025.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, rutube, день победы, бессмертный полк, технологии