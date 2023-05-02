https://ria.ru/20230502/pobeda-1869165167.html
Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков
Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков - РИА Новости, 02.05.2023
Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков
Спецслужбы России делают всё необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая, ведется сложная работа, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:37
2023-05-02T14:37
2023-05-02T15:11
россия
дмитрий песков
безопасность
день победы
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Спецслужбы России делают всё необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая, ведется сложная работа, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведётся очень сложная, напряженная работа", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы безопасности, провокаций и диверсий 9 мая на фоне ряда инцидентов.
https://ria.ru/20230430/pogoda-1868895408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, безопасность, день победы
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, День Победы
Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков
Песков заявил, что спецслужбы делают все для предотвращения провокаций на День Победы
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Спецслужбы России делают всё необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая, ведется сложная работа, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведётся очень сложная, напряженная работа", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы безопасности, провокаций и диверсий 9 мая на фоне ряда инцидентов.
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