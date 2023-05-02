Рейтинг@Mail.ru
Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 02.05.2023 (обновлено: 15:11 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/pobeda-1869165167.html
Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков
Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков - РИА Новости, 02.05.2023
Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков
Спецслужбы России делают всё необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая, ведется сложная работа, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:37
2023-05-02T15:11
россия
дмитрий песков
безопасность
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152020/54/1520205422_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_102ca903d63e3ca28a4b32ecf2e382bf.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Спецслужбы России делают всё необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая, ведется сложная работа, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведётся очень сложная, напряженная работа", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы безопасности, провокаций и диверсий 9 мая на фоне ряда инцидентов.
https://ria.ru/20230430/pogoda-1868895408.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152020/54/1520205422_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_554e90d71038d8cf96c869742e8b6568.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, безопасность, день победы
Россия, Дмитрий Песков, Безопасность, День Победы
Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков

Песков заявил, что спецслужбы делают все для предотвращения провокаций на День Победы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСнайперы на стене Московского Кремля перед началом парада Победы
Снайперы на стене Московского Кремля перед началом парада Победы - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Снайперы на стене Московского Кремля перед началом парада Победы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Спецслужбы России делают всё необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая, ведется сложная работа, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведётся очень сложная, напряженная работа", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы безопасности, провокаций и диверсий 9 мая на фоне ряда инцидентов.
Участница празднования Дня Победы в ЦПКиО им. Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в День Победы
30 апреля, 21:35
 
РоссияДмитрий ПесковБезопасностьДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала