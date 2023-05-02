https://ria.ru/20230502/pobeda-1869165167.html

Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков

Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков - РИА Новости, 02.05.2023

Спецслужбы работают над обеспечением безопасности на 9 Мая, заявил Песков

Спецслужбы России делают всё необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая, ведется сложная работа, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:37

2023-05-02T14:37

2023-05-02T15:11

россия

дмитрий песков

безопасность

день победы

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Спецслужбы России делают всё необходимое для обеспечения безопасности на 9 Мая, ведется сложная работа, сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все наши специальные службы делают всё, что необходимо, для обеспечения безопасности. Ведётся очень сложная, напряженная работа", - сообщил Песков, отвечая на вопрос, не видят ли в Кремле угрозы безопасности, провокаций и диверсий 9 мая на фоне ряда инцидентов.

https://ria.ru/20230430/pogoda-1868895408.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, безопасность, день победы