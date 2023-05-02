https://ria.ru/20230502/plen-1869251280.html

В Дагестане спасли туристов из Екатеринбурга, попавших в снежный плен

В Дагестане спасли туристов из Екатеринбурга, попавших в снежный плен - РИА Новости, 02.05.2023

В Дагестане спасли туристов из Екатеринбурга, попавших в снежный плен

Автомобиль с семейной парой из Свердловской области застрял в горах Дагестана, их спасли местные пожарные, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:52

2023-05-02T18:52

2023-05-02T19:06

хорошие новости

происшествия

авто

свердловская область

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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туризм

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МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Автомобиль с семейной парой из Свердловской области застрял в горах Дагестана, их спасли местные пожарные, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике. "Второго мая <…> поступило сообщение, что на 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль Volkswagen Polo занесло на скользкой дороге, и они застряли", — подчеркнули в ведомстве. Получив информацию, сотрудники местной пожарной части выехали на место происшествия и вытащили машину из сугроба. "Начальник пожарной части Нажуев М.Н. объяснил семейной паре, что ехать к Чиркейской ГЭС по данной дороге небезопасно, вернув их в село Мехельта, в подразделение, где их обогрели и напоили горячим чаем", — добавили в региональном МЧС.

https://ria.ru/20230502/turist-parashyutist-1869095145.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, свердловская область, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, туризм, новости - туризм