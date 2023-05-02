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В Дагестане спасли туристов из Екатеринбурга, попавших в снежный плен - РИА Новости, 02.05.2023
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Хорошие новости
 
18:52 02.05.2023 (обновлено: 19:06 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/plen-1869251280.html
В Дагестане спасли туристов из Екатеринбурга, попавших в снежный плен
В Дагестане спасли туристов из Екатеринбурга, попавших в снежный плен - РИА Новости, 02.05.2023
В Дагестане спасли туристов из Екатеринбурга, попавших в снежный плен
Автомобиль с семейной парой из Свердловской области застрял в горах Дагестана, их спасли местные пожарные, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:52
2023-05-02T19:06
хорошие новости
происшествия
авто
свердловская область
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
туризм
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МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Автомобиль с семейной парой из Свердловской области застрял в горах Дагестана, их спасли местные пожарные, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике. "Второго мая &lt;…&gt; поступило сообщение, что на 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль Volkswagen Polo занесло на скользкой дороге, и они застряли", — подчеркнули в ведомстве. Получив информацию, сотрудники местной пожарной части выехали на место происшествия и вытащили машину из сугроба. "Начальник пожарной части Нажуев М.Н. объяснил семейной паре, что ехать к Чиркейской ГЭС по данной дороге небезопасно, вернув их в село Мехельта, в подразделение, где их обогрели и напоили горячим чаем", — добавили в региональном МЧС.
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происшествия, авто, свердловская область, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, туризм, новости - туризм
Хорошие новости, Происшествия, Авто, Свердловская область, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан, Туризм, Новости - Туризм
В Дагестане спасли туристов из Екатеринбурга, попавших в снежный плен

В Дагестане спасли семейную пару из Екатеринбурга, попавшую в снежный плен в горах

© Фото : ГУ МЧС России по РД и МЧС ДагестанаТуристы из Екатеринбурга попали в снежный плен
Туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана
Туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 2 мая — РИА Новости. Автомобиль с семейной парой из Свердловской области застрял в горах Дагестана, их спасли местные пожарные, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике.
"Второго мая <…> поступило сообщение, что на 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль Volkswagen Polo занесло на скользкой дороге, и они застряли", — подчеркнули в ведомстве.
© Фото : ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

На 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль "Фольксваген Поло" занесло на скользкой дороге, и они застряли

На 15 км автодороги Мехельта-Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль Фольксваген Поло занесло на скользкой дороге, и они застряли

На 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль "Фольксваген Поло" занесло на скользкой дороге, и они застряли

© Фото : ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана
1 из 2
© Фото : ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана

На 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль "Фольксваген Поло" занесло на скользкой дороге, и они застряли

На 15 км автодороги Мехельта-Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль Фольксваген Поло занесло на скользкой дороге, и они застряли

На 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль "Фольксваген Поло" занесло на скользкой дороге, и они застряли

© Фото : ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана
2 из 2

На 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль "Фольксваген Поло" занесло на скользкой дороге, и они застряли

© Фото : ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана
1 из 2

На 15-м километре автодороги Мехельта — Гагатли туристы из Екатеринбурга попали в снежный плен, из-за которого их автомобиль "Фольксваген Поло" занесло на скользкой дороге, и они застряли

© Фото : ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана
2 из 2
Получив информацию, сотрудники местной пожарной части выехали на место происшествия и вытащили машину из сугроба.
"Начальник пожарной части Нажуев М.Н. объяснил семейной паре, что ехать к Чиркейской ГЭС по данной дороге небезопасно, вернув их в село Мехельта, в подразделение, где их обогрели и напоили горячим чаем", — добавили в региональном МЧС.
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Хорошие новостиПроисшествияАвтоСвердловская областьЕкатеринбургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика ДагестанТуризмНовости - Туризм
 
 
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