https://ria.ru/20230502/plany-1869178457.html

Путин обсудит планы развития новых регионов на ближайших совещаниях

Путин обсудит планы развития новых регионов на ближайших совещаниях - РИА Новости, 02.05.2023

Путин обсудит планы развития новых регионов на ближайших совещаниях

Развитие новых российских регионов планируется обсудить на ближайших совещаниях с членами правительства РФ, сообщил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:16

2023-05-02T15:16

2023-05-02T15:28

владимир путин

россия

правительство рф

экономика

мариуполь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Развитие новых российских регионов планируется обсудить на ближайших совещаниях с членами правительства РФ, сообщил президент страны Владимир Путин.В конце апреля правительство РФ утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов России, в рамках которой предполагается перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий."На ближайших совещаниях с членами правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств. Важно предельно четко обозначить какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы", - сказал президент на церемонии запуска трамвайного движения в Мариуполе.

https://ria.ru/20230502/voprosy-1869174859.html

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, правительство рф, экономика, мариуполь