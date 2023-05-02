https://ria.ru/20230502/plany-1869178457.html
Путин обсудит планы развития новых регионов на ближайших совещаниях
Путин обсудит планы развития новых регионов на ближайших совещаниях - РИА Новости, 02.05.2023
Путин обсудит планы развития новых регионов на ближайших совещаниях
Развитие новых российских регионов планируется обсудить на ближайших совещаниях с членами правительства РФ, сообщил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:16
2023-05-02T15:16
2023-05-02T15:28
владимир путин
россия
правительство рф
экономика
мариуполь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Развитие новых российских регионов планируется обсудить на ближайших совещаниях с членами правительства РФ, сообщил президент страны Владимир Путин.В конце апреля правительство РФ утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов России, в рамках которой предполагается перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий."На ближайших совещаниях с членами правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств. Важно предельно четко обозначить какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы", - сказал президент на церемонии запуска трамвайного движения в Мариуполе.
https://ria.ru/20230502/voprosy-1869174859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, правительство рф, экономика, мариуполь
Владимир Путин, Россия, Правительство РФ, Экономика, Мариуполь
Путин обсудит планы развития новых регионов на ближайших совещаниях
Путин обсудит с правительством планы развития новых регионов на ближайших совещаниях