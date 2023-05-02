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Путин обсудит планы развития новых регионов на ближайших совещаниях - РИА Новости, 02.05.2023
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15:16 02.05.2023 (обновлено: 15:28 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/plany-1869178457.html
Путин обсудит планы развития новых регионов на ближайших совещаниях
Путин обсудит планы развития новых регионов на ближайших совещаниях - РИА Новости, 02.05.2023
Путин обсудит планы развития новых регионов на ближайших совещаниях
Развитие новых российских регионов планируется обсудить на ближайших совещаниях с членами правительства РФ, сообщил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:16
2023-05-02T15:28
владимир путин
россия
правительство рф
экономика
мариуполь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Развитие новых российских регионов планируется обсудить на ближайших совещаниях с членами правительства РФ, сообщил президент страны Владимир Путин.В конце апреля правительство РФ утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов России, в рамках которой предполагается перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий."На ближайших совещаниях с членами правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств. Важно предельно четко обозначить какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы", - сказал президент на церемонии запуска трамвайного движения в Мариуполе.
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владимир путин, россия, правительство рф, экономика, мариуполь
Владимир Путин, Россия, Правительство РФ, Экономика, Мариуполь
Путин обсудит планы развития новых регионов на ближайших совещаниях

Путин обсудит с правительством планы развития новых регионов на ближайших совещаниях

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Развитие новых российских регионов планируется обсудить на ближайших совещаниях с членами правительства РФ, сообщил президент страны Владимир Путин.
В конце апреля правительство РФ утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов России, в рамках которой предполагается перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий.
"На ближайших совещаниях с членами правительства, безусловно, обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики, заслушаем доклады профильных ведомств. Важно предельно четко обозначить какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, чтобы люди видели перспективы", - сказал президент на церемонии запуска трамвайного движения в Мариуполе.
Донецк - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Власти будут последовательно решать вопросы в новых регионах, заявил Путин
Вчера, 15:00
 
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