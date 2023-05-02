https://ria.ru/20230502/peremirie-1869225013.html

ВС Судана и СБР согласились на семидневное перемирие

ВС Судана и СБР согласились на семидневное перемирие - РИА Новости, 02.05.2023

ВС Судана и СБР согласились на семидневное перемирие

Глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава Сил быстрого реагирования (СБР)... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:47

2023-05-02T17:47

2023-05-02T17:47

в мире

судан

столкновения в хартуме

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КАИР, 2 мая - РИА Новости. Глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на семидневное перемирие с 4 по 11 мая, заявило министерство иностранных дел Южного Судана. В минувшее воскресенье вечером вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) объявили о продлении с понедельника гуманитарного перемирия на 72 часа. Несмотря на это, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. "Председатель Суверенного совета и главнокомандующий суданскими вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан и лидер Сил быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на перемирие сроком семь дней с 4 по 11 мая", - говорится в заявлении МИД Южного Судана. В заявлении также сообщается, что аль-Бурхан и Дагло согласились назвать своих представителей для переговоров.

https://ria.ru/20230502/sudan-1869067563.html

судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, судан, столкновения в хартуме