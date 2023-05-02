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ВС Судана и СБР согласились на семидневное перемирие - РИА Новости, 02.05.2023
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17:47 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/peremirie-1869225013.html
ВС Судана и СБР согласились на семидневное перемирие
ВС Судана и СБР согласились на семидневное перемирие - РИА Новости, 02.05.2023
ВС Судана и СБР согласились на семидневное перемирие
Глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава Сил быстрого реагирования (СБР)... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:47
2023-05-02T17:47
в мире
судан
столкновения в хартуме
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КАИР, 2 мая - РИА Новости. Глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на семидневное перемирие с 4 по 11 мая, заявило министерство иностранных дел Южного Судана. В минувшее воскресенье вечером вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) объявили о продлении с понедельника гуманитарного перемирия на 72 часа. Несмотря на это, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. "Председатель Суверенного совета и главнокомандующий суданскими вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан и лидер Сил быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на перемирие сроком семь дней с 4 по 11 мая", - говорится в заявлении МИД Южного Судана. В заявлении также сообщается, что аль-Бурхан и Дагло согласились назвать своих представителей для переговоров.
https://ria.ru/20230502/sudan-1869067563.html
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в мире, судан, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме
ВС Судана и СБР согласились на семидневное перемирие

МИД Южного Судана: ВС и СБР дали принципиальное согласие на семидневное перемирие

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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КАИР, 2 мая - РИА Новости. Глава переходного Суверенного совета Судана, главнокомандующий вооруженными силами страны Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава Сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на семидневное перемирие с 4 по 11 мая, заявило министерство иностранных дел Южного Судана.
В минувшее воскресенье вечером вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР, военизированные формирования) объявили о продлении с понедельника гуманитарного перемирия на 72 часа. Несмотря на это, стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.
"Председатель Суверенного совета и главнокомандующий суданскими вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан и лидер Сил быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло дали принципиальное согласие на перемирие сроком семь дней с 4 по 11 мая", - говорится в заявлении МИД Южного Судана.
В заявлении также сообщается, что аль-Бурхан и Дагло согласились назвать своих представителей для переговоров.
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