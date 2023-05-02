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СМИ: переговоры по продуктовой сделке назначили на среду - РИА Новости, 02.05.2023
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11:52 02.05.2023 (обновлено: 12:28 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/peregovory-1869103735.html
СМИ: переговоры по продуктовой сделке назначили на среду
СМИ: переговоры по продуктовой сделке назначили на среду - РИА Новости, 02.05.2023
СМИ: переговоры по продуктовой сделке назначили на среду
Переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:52
2023-05-02T12:28
экономика
украина
турция
россия
дмитрий полянский
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник."Переговоры по черноморской зерновой экспортной сделке при участии всех сторон назначены на среду", - говорится в сообщении агентства.Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
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экономика, украина, турция, россия, дмитрий полянский, оон
Экономика, Украина, Турция, Россия, Дмитрий Полянский, ООН
СМИ: переговоры по продуктовой сделке назначили на среду

Reuters: переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон назначили на 3 мая

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник.
"Переговоры по черноморской зерновой экспортной сделке при участии всех сторон назначены на среду", - говорится в сообщении агентства.
Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
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