https://ria.ru/20230502/peregovory-1869103735.html

СМИ: переговоры по продуктовой сделке назначили на среду

СМИ: переговоры по продуктовой сделке назначили на среду - РИА Новости, 02.05.2023

СМИ: переговоры по продуктовой сделке назначили на среду

Переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:52

2023-05-02T11:52

2023-05-02T12:28

экономика

украина

турция

россия

дмитрий полянский

оон

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник."Переговоры по черноморской зерновой экспортной сделке при участии всех сторон назначены на среду", - говорится в сообщении агентства.Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.

https://ria.ru/20230424/zapret-1867247525.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, украина, турция, россия, дмитрий полянский, оон