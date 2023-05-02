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На входе в Киево-Печерскую лавру организовали паспортный контроль - РИА Новости, 02.05.2023
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:25 02.05.2023 (обновлено: 22:27 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/pasporta-1869286994.html
На входе в Киево-Печерскую лавру организовали паспортный контроль
На входе в Киево-Печерскую лавру организовали паспортный контроль - РИА Новости, 02.05.2023
На входе в Киево-Печерскую лавру организовали паспортный контроль
Киевская полиция проверяет паспорта у людей, проходящих в Киево-Печерскую лавру, следует из видео, переданного РИА Новости очевидцами. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T22:25
2023-05-02T22:27
религия
украина
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
киев
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Киевская полиция проверяет паспорта у людей, проходящих в Киево-Печерскую лавру, следует из видео, переданного РИА Новости очевидцами. На кадрах видно, как полицейский проверяет паспорта у проходящих на территорию монастыря людей. У детей и подростков документы не спрашивают, но их пропускают со взрослыми. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Впоследствии он был отправлен под домашний арест. В Киево-Печерской лавре продолжается противостояние прихожан УПЦ и сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а также представителей заповедника и комиссии Минкульта, которая пытается опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В ходе противостояния были задержаны четверо прихожан, а также защищавшая монастырь правозащитница Виктория Кохановская, все они были отправлены под домашний арест.
https://ria.ru/20230502/reforma-1869238874.html
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украина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, киев, киево-печерская лавра
Религия, Украина, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Киев, Киево-Печерская Лавра
На входе в Киево-Печерскую лавру организовали паспортный контроль

Киевская полиция проверяет паспорта у людей, проходящих в Киево-Печерскую лавру

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Киевская полиция проверяет паспорта у людей, проходящих в Киево-Печерскую лавру, следует из видео, переданного РИА Новости очевидцами.
На кадрах видно, как полицейский проверяет паспорта у проходящих на территорию монастыря людей. У детей и подростков документы не спрашивают, но их пропускают со взрослыми.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Впоследствии он был отправлен под домашний арест.
В Киево-Печерской лавре продолжается противостояние прихожан УПЦ и сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а также представителей заповедника и комиссии Минкульта, которая пытается опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В ходе противостояния были задержаны четверо прихожан, а также защищавшая монастырь правозащитница Виктория Кохановская, все они были отправлены под домашний арест.
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Раскольническая ПЦУ планирует провести календарную реформу
Вчера, 18:25
 
РелигияУкраинаМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Православная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦКиевКиево-Печерская Лавра
 
 
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