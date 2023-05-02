https://ria.ru/20230502/pasporta-1869286994.html

На входе в Киево-Печерскую лавру организовали паспортный контроль

На входе в Киево-Печерскую лавру организовали паспортный контроль - РИА Новости, 02.05.2023

На входе в Киево-Печерскую лавру организовали паспортный контроль

Киевская полиция проверяет паспорта у людей, проходящих в Киево-Печерскую лавру, следует из видео, переданного РИА Новости очевидцами. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T22:25

2023-05-02T22:25

2023-05-02T22:27

религия

украина

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

киев

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Киевская полиция проверяет паспорта у людей, проходящих в Киево-Печерскую лавру, следует из видео, переданного РИА Новости очевидцами. На кадрах видно, как полицейский проверяет паспорта у проходящих на территорию монастыря людей. У детей и подростков документы не спрашивают, но их пропускают со взрослыми. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Впоследствии он был отправлен под домашний арест. В Киево-Печерской лавре продолжается противостояние прихожан УПЦ и сторонников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), а также представителей заповедника и комиссии Минкульта, которая пытается опечатывать монастырские корпуса, нередко запирая внутри монахов и верующих. В ходе противостояния были задержаны четверо прихожан, а также защищавшая монастырь правозащитница Виктория Кохановская, все они были отправлены под домашний арест.

https://ria.ru/20230502/reforma-1869238874.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, киев, киево-печерская лавра