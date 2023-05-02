https://ria.ru/20230502/partnerstvo-1869061270.html

Эксперт призвал США и Россию выстроить новые отношения в космосе на 50 лет

Эксперт призвал США и Россию выстроить новые отношения в космосе на 50 лет - РИА Новости, 02.05.2023

Эксперт призвал США и Россию выстроить новые отношения в космосе на 50 лет

США и России необходимо искать способы сохранить сотрудничество в космосе в условиях обострения геополитической напряженности, а также выстроить новое... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:32

2023-05-02T09:32

2023-05-02T09:32

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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США и России необходимо искать способы сохранить сотрудничество в космосе в условиях обострения геополитической напряженности, а также выстроить новое партнерство на ближайшие полвека, заявил РИА Новости глава американской организации Space Foundation, отставной контр-адмирал ВМС США Том Зелибор. Space Foundation - авторитетная некоммерческая организация, занимающаяся популяризацией космических исследований, а также повышением осведомленности о крупных событиях в этой отрасли. "Несмотря на наши политические разногласия, тот факт, что мы работаем, исследуем, учимся и живем вместе в космосе уже почти полвека, позволил выстроить отношения, выходящие за рамки нашей политики. Я надеюсь, что это продолжится, поскольку отношения между нашими инженерами, учеными, астронавтами и другими людьми, которые сложились за это время, сформировали трансформационную космическую эру", - сказал Зелибор. По его мнению, сегодня двум странам "необходимо найти способы сохранить текущие связи, параллельно выстраивая новые на ближайшую половину столетия". Как отметил эксперт, многолетнее сотрудничество США и России на МКС продемонстрировало, что партнерство между различными странами является наилучшим путем к успеху в деле освоения космоса. "Требования с точки зрения затрат, проектирования и управления этими усилиями - это бремя, которое необходимо разделить, поскольку с этим нельзя справиться в одиночку. Потребуется международная команда талантливых специалистов, представляющих правительства и коммерческую отрасль, чтобы воплотить наши устремления в реальность в будущем", - пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230428/mks-1868317746.html

https://ria.ru/20230426/kosmos-1867810339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, сша, россия