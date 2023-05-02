https://ria.ru/20230502/parom-1869180909.html
Названа новая дата запуска судна между Новороссийском, Геленджиком и Сочи
Названа новая дата запуска судна между Новороссийском, Геленджиком и Сочи - РИА Новости, 02.05.2023
Названа новая дата запуска судна между Новороссийском, Геленджиком и Сочи
Запуск скоростного катамарана "Грифон" по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи перенесен на 3 мая, сообщил РИА Новости директор осуществляющей перевозки... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:36
2023-05-02T15:36
2023-05-02T15:37
туризм
новости - туризм
сочи
новороссийск
геленджик
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Запуск скоростного катамарана "Грифон" по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи перенесен на 3 мая, сообщил РИА Новости директор осуществляющей перевозки компании "ВодоходЪ Экспресс" Михаил Антошин.Утром 2 мая "Грифон" вышел из порта Новороссийска, но вернулся обратно из-за плохой погоды. "Судно дошло до Туапсе, там ударила остаточная волна, пришлось вернуться. Завтра мы идем по расписанию, по прогнозам все нормально. Тем, кого не довезли из Новороссийска, будем возвращать билеты. Скоростной катамаран "Грифон" прибудет в Сочи 3 мая", – сказал Антошин.Второе судно – теплоход на подводных крыльях "Комета", курсирующий из Сочи в Новороссийск, Геленджик и Анапу, будет запущен после 15 мая, сказал он.Ранее отмечалось, что оба судна откроют курортный сезон 1 мая. Потом из-за непогоды запуск перенесли на 2 мая.Во времена СССР из Сочи курсировали морские пассажирские судна в Новороссийск, затем несколько десятилетий этот вид транспорта не использовался. Возобновился морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи в 2021 году, когда стали ходить скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.
https://ria.ru/20230424/kruizy-1866598437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, новороссийск, геленджик
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Новороссийск, Геленджик
Названа новая дата запуска судна между Новороссийском, Геленджиком и Сочи
Запуск пассажирского судна между Новороссийском, Геленджиком и Сочи перенесен на 3 мая