https://ria.ru/20230502/parom-1869180909.html

Названа новая дата запуска судна между Новороссийском, Геленджиком и Сочи

Названа новая дата запуска судна между Новороссийском, Геленджиком и Сочи - РИА Новости, 02.05.2023

Названа новая дата запуска судна между Новороссийском, Геленджиком и Сочи

Запуск скоростного катамарана "Грифон" по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи перенесен на 3 мая, сообщил РИА Новости директор осуществляющей перевозки... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T15:36

2023-05-02T15:36

2023-05-02T15:37

туризм

новости - туризм

сочи

новороссийск

геленджик

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Запуск скоростного катамарана "Грифон" по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи перенесен на 3 мая, сообщил РИА Новости директор осуществляющей перевозки компании "ВодоходЪ Экспресс" Михаил Антошин.Утром 2 мая "Грифон" вышел из порта Новороссийска, но вернулся обратно из-за плохой погоды. "Судно дошло до Туапсе, там ударила остаточная волна, пришлось вернуться. Завтра мы идем по расписанию, по прогнозам все нормально. Тем, кого не довезли из Новороссийска, будем возвращать билеты. Скоростной катамаран "Грифон" прибудет в Сочи 3 мая", – сказал Антошин.Второе судно – теплоход на подводных крыльях "Комета", курсирующий из Сочи в Новороссийск, Геленджик и Анапу, будет запущен после 15 мая, сказал он.Ранее отмечалось, что оба судна откроют курортный сезон 1 мая. Потом из-за непогоды запуск перенесли на 2 мая.Во времена СССР из Сочи курсировали морские пассажирские судна в Новороссийск, затем несколько десятилетий этот вид транспорта не использовался. Возобновился морской регулярный рейс по маршруту Новороссийск – Геленджик – Сочи в 2021 году, когда стали ходить скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета", каждый рассчитан на 120 посадочных мест.

https://ria.ru/20230424/kruizy-1866598437.html

сочи

новороссийск

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, сочи, новороссийск, геленджик