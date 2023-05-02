https://ria.ru/20230502/oteli-1869246969.html

В Минэкономразвития рассказали, как подорожают номера в отелях летом

В Минэкономразвития рассказали, как подорожают номера в отелях летом - РИА Новости, 02.05.2023

В Минэкономразвития рассказали, как подорожают номера в отелях летом

Средняя стоимость проживания в российском отеле категории "три звезды" в июле будет на восемь процентов дороже, чем год назад, рассказал министр экономического... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:41

2023-05-02T18:41

2023-05-02T18:41

туризм

новости - туризм

краснодарский край

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

отдых на море

туризм

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Средняя стоимость проживания в российском отеле категории "три звезды" в июле будет на восемь процентов дороже, чем год назад, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании у президента по развитию туризма.Путешественникам придется заплатить примерно 4,7 тысячи рублей, отметил чиновник.Динамика цен сильно разнится по регионам. "В сегменте "три звезды" рост выше среднего идет по Краснодарскому краю, Москве и Татарстану. Увеличение стоимости на курортах Ставрополья, Башкирии, Калининграда – примерно от шести до восьми процентов, в Крыму – ниже уровня прошлого года", – сказал министр. В Сибири, в частности, на Алтае, проживание также стало дешевле.В "четверках" и "пятерках" рост цен в среднем составляет 15 процентов. "Это с учетом дефицита премиального сегмента и с учетом того, что обеспеченные туристы чаще начинают выбирать отдых в России", – добавил глава Минэкономразвития, отмечая повышенный спрос на размещеие в таких гостиницах.

https://ria.ru/20230405/oteli-1862972209.html

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, краснодарский край, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), отдых на море, туризм