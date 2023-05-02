https://ria.ru/20230502/oteli-1869246969.html
В Минэкономразвития рассказали, как подорожают номера в отелях летом
В Минэкономразвития рассказали, как подорожают номера в отелях летом - РИА Новости, 02.05.2023
В Минэкономразвития рассказали, как подорожают номера в отелях летом
Средняя стоимость проживания в российском отеле категории "три звезды" в июле будет на восемь процентов дороже, чем год назад, рассказал министр экономического... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:41
2023-05-02T18:41
2023-05-02T18:41
туризм
новости - туризм
краснодарский край
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
отдых на море
туризм
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Средняя стоимость проживания в российском отеле категории "три звезды" в июле будет на восемь процентов дороже, чем год назад, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании у президента по развитию туризма.Путешественникам придется заплатить примерно 4,7 тысячи рублей, отметил чиновник.Динамика цен сильно разнится по регионам. "В сегменте "три звезды" рост выше среднего идет по Краснодарскому краю, Москве и Татарстану. Увеличение стоимости на курортах Ставрополья, Башкирии, Калининграда – примерно от шести до восьми процентов, в Крыму – ниже уровня прошлого года", – сказал министр. В Сибири, в частности, на Алтае, проживание также стало дешевле.В "четверках" и "пятерках" рост цен в среднем составляет 15 процентов. "Это с учетом дефицита премиального сегмента и с учетом того, что обеспеченные туристы чаще начинают выбирать отдых в России", – добавил глава Минэкономразвития, отмечая повышенный спрос на размещеие в таких гостиницах.
https://ria.ru/20230405/oteli-1862972209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, краснодарский край, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Отдых на море, Туризм
В Минэкономразвития рассказали, как подорожают номера в отелях летом
МЭР: размещение в российских трехзвездочных отелях летом подорожает на восемь процентов
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Средняя стоимость проживания в российском отеле категории "три звезды" в июле будет на восемь процентов дороже, чем год назад, рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании у президента по развитию туризма.
Путешественникам придется заплатить примерно 4,7 тысячи рублей, отметил чиновник.
Динамика цен сильно разнится по регионам. "В сегменте "три звезды" рост выше среднего идет по Краснодарскому краю, Москве и Татарстану. Увеличение стоимости на курортах Ставрополья, Башкирии, Калининграда – примерно от шести до восьми процентов, в Крыму – ниже уровня прошлого года", – сказал министр. В Сибири, в частности, на Алтае, проживание также стало дешевле.
В "четверках" и "пятерках" рост цен в среднем составляет 15 процентов. "Это с учетом дефицита премиального сегмента и с учетом того, что обеспеченные туристы чаще начинают выбирать отдых в России", – добавил глава Минэкономразвития, отмечая повышенный спрос на размещеие в таких гостиницах.
Выбираем гостиницу. Что означают "звезды" на фасаде