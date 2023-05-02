https://ria.ru/20230502/orlov-1869071440.html

Молодые специалисты должны оставаться в профессии, заявил губернатор Орлов

Молодые специалисты должны оставаться в профессии, заявил губернатор Орлов - РИА Новости, 02.05.2023

Молодые специалисты должны оставаться в профессии, заявил губернатор Орлов

Губернатор Приамурья Василий Орлов поставил задачу обеспечить кадрами предприятия ключевых отраслей и удержать молодёжь в профессии с помощью целевого обучения, РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:15

2023-05-02T10:15

2023-05-02T10:15

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757216333_0:179:3003:1868_1920x0_80_0_0_1f239ec9ce41958ced5852426c6651c2.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поставил задачу обеспечить кадрами предприятия ключевых отраслей и удержать молодёжь в профессии с помощью целевого обучения, сообщает пресс-служба правительства области. Как сообщили на заседании областного правительства, сейчас в амурских техникумах и колледжах по программам целевого набора обучаются более 280 студентов. Еще 924 получают высшее образование, из них большинство выбрали медицинские и аграрные специальности. "Целевое обучение студентов — одна из наиболее эффективных практик по привлечению на предприятия молодых квалифицированных сотрудников. Некоторые сферы экономики области эту возможность уже активно используют, видим результат, однако, в ряде отраслей работу нужно усилить. Главная наша задача, помимо обеспечения кадрами предприятий ключевых отраслей, - добиться того, чтобы молодежь оставалась в профессии. Молодые специалисты должны работать по той специальности, которой они обучались", - сказал Орлов. Как отметила зампред правительства области Светлана Яковлева, преимущество целевого обучения для работодателей – возможность контролировать успеваемость своих будущих работников, а практические навыки студенты отрабатывают на производственной практике. Самим студентам целевое обучение гарантирует трудоустройство, дополнительную финансовую поддержку во время учебы и льготы при поступлении. Что немаловажно: специалисты отмечают заметное повышение мотивации к учебе, когда человек точно знает, где именно он будет работать после получения диплома. В Приамурье возможности целевого обучения специалистов для решения кадровой проблемы пока активнее всего используют в здравоохранении и сельском хозяйстве. По данным минсельхоза, в прошлом году на целевое обучение в ДальГАУ зачислили 24 человека. Все они проходят практику на предприятиях-заказчиках, а также ежегодно участвуют в посевной и уборочной кампаниях. При этом аграриям по программе "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области" вернут 90% средств, затраченных на обучение. Еще одно популярное направление целевого обучения – поварское дело. В прошлом году более десяти компаний заключили договоры на будущих специалистов. Студентам гарантировано трудоустройство, выплачиваются дополнительные стипендии от 8 до 22 тысяч рублей, а практикантам предоставляются льготы штатных сотрудников. А в сфере машиностроения за прошлый год подписано 27 договоров, из них большинство уже работает. При этом работодатели оплатить аренду жилья, а два предприятия — Благовещенский судостроительный завод и Бронетанковый ремонтный завод практикуют заключение ученических договоров. По ним студенты получат стипендию от предприятия — 16-20 тысяч рублей, гарантированное трудоустройство, в некоторых случаях — жилье и бесплатное питание.

https://ria.ru/20230429/priamure-1868651927.html

https://ria.ru/20230427/kotelnaya-1868078818.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

амурская область, василий орлов (губернатор)