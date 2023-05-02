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Молодые специалисты должны оставаться в профессии, заявил губернатор Орлов - РИА Новости, 02.05.2023
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Амурская область
Амурская область
 
10:15 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/orlov-1869071440.html
Молодые специалисты должны оставаться в профессии, заявил губернатор Орлов
Молодые специалисты должны оставаться в профессии, заявил губернатор Орлов - РИА Новости, 02.05.2023
Молодые специалисты должны оставаться в профессии, заявил губернатор Орлов
Губернатор Приамурья Василий Орлов поставил задачу обеспечить кадрами предприятия ключевых отраслей и удержать молодёжь в профессии с помощью целевого обучения, РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:15
2023-05-02T10:15
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поставил задачу обеспечить кадрами предприятия ключевых отраслей и удержать молодёжь в профессии с помощью целевого обучения, сообщает пресс-служба правительства области. Как сообщили на заседании областного правительства, сейчас в амурских техникумах и колледжах по программам целевого набора обучаются более 280 студентов. Еще 924 получают высшее образование, из них большинство выбрали медицинские и аграрные специальности. "Целевое обучение студентов — одна из наиболее эффективных практик по привлечению на предприятия молодых квалифицированных сотрудников. Некоторые сферы экономики области эту возможность уже активно используют, видим результат, однако, в ряде отраслей работу нужно усилить. Главная наша задача, помимо обеспечения кадрами предприятий ключевых отраслей, - добиться того, чтобы молодежь оставалась в профессии. Молодые специалисты должны работать по той специальности, которой они обучались", - сказал Орлов. Как отметила зампред правительства области Светлана Яковлева, преимущество целевого обучения для работодателей – возможность контролировать успеваемость своих будущих работников, а практические навыки студенты отрабатывают на производственной практике. Самим студентам целевое обучение гарантирует трудоустройство, дополнительную финансовую поддержку во время учебы и льготы при поступлении. Что немаловажно: специалисты отмечают заметное повышение мотивации к учебе, когда человек точно знает, где именно он будет работать после получения диплома. В Приамурье возможности целевого обучения специалистов для решения кадровой проблемы пока активнее всего используют в здравоохранении и сельском хозяйстве. По данным минсельхоза, в прошлом году на целевое обучение в ДальГАУ зачислили 24 человека. Все они проходят практику на предприятиях-заказчиках, а также ежегодно участвуют в посевной и уборочной кампаниях. При этом аграриям по программе "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области" вернут 90% средств, затраченных на обучение. Еще одно популярное направление целевого обучения – поварское дело. В прошлом году более десяти компаний заключили договоры на будущих специалистов. Студентам гарантировано трудоустройство, выплачиваются дополнительные стипендии от 8 до 22 тысяч рублей, а практикантам предоставляются льготы штатных сотрудников. А в сфере машиностроения за прошлый год подписано 27 договоров, из них большинство уже работает. При этом работодатели оплатить аренду жилья, а два предприятия — Благовещенский судостроительный завод и Бронетанковый ремонтный завод практикуют заключение ученических договоров. По ним студенты получат стипендию от предприятия — 16-20 тысяч рублей, гарантированное трудоустройство, в некоторых случаях — жилье и бесплатное питание.
https://ria.ru/20230429/priamure-1868651927.html
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амурская область, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)

Молодые специалисты должны оставаться в профессии, заявил губернатор Орлов

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 мая – РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поставил задачу обеспечить кадрами предприятия ключевых отраслей и удержать молодёжь в профессии с помощью целевого обучения, сообщает пресс-служба правительства области.
Как сообщили на заседании областного правительства, сейчас в амурских техникумах и колледжах по программам целевого набора обучаются более 280 студентов. Еще 924 получают высшее образование, из них большинство выбрали медицинские и аграрные специальности.
"Целевое обучение студентов — одна из наиболее эффективных практик по привлечению на предприятия молодых квалифицированных сотрудников. Некоторые сферы экономики области эту возможность уже активно используют, видим результат, однако, в ряде отраслей работу нужно усилить. Главная наша задача, помимо обеспечения кадрами предприятий ключевых отраслей, - добиться того, чтобы молодежь оставалась в профессии. Молодые специалисты должны работать по той специальности, которой они обучались", - сказал Орлов.
Как отметила зампред правительства области Светлана Яковлева, преимущество целевого обучения для работодателей – возможность контролировать успеваемость своих будущих работников, а практические навыки студенты отрабатывают на производственной практике. Самим студентам целевое обучение гарантирует трудоустройство, дополнительную финансовую поддержку во время учебы и льготы при поступлении. Что немаловажно: специалисты отмечают заметное повышение мотивации к учебе, когда человек точно знает, где именно он будет работать после получения диплома.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
Глава Приамурья поручил проверить качество дороги Белогорск—Серышево
29 апреля, 07:50
В Приамурье возможности целевого обучения специалистов для решения кадровой проблемы пока активнее всего используют в здравоохранении и сельском хозяйстве. По данным минсельхоза, в прошлом году на целевое обучение в ДальГАУ зачислили 24 человека. Все они проходят практику на предприятиях-заказчиках, а также ежегодно участвуют в посевной и уборочной кампаниях. При этом аграриям по программе "Комплексное развитие сельских территорий Амурской области" вернут 90% средств, затраченных на обучение.
Еще одно популярное направление целевого обучения – поварское дело. В прошлом году более десяти компаний заключили договоры на будущих специалистов. Студентам гарантировано трудоустройство, выплачиваются дополнительные стипендии от 8 до 22 тысяч рублей, а практикантам предоставляются льготы штатных сотрудников. А в сфере машиностроения за прошлый год подписано 27 договоров, из них большинство уже работает.
При этом работодатели оплатить аренду жилья, а два предприятия — Благовещенский судостроительный завод и Бронетанковый ремонтный завод практикуют заключение ученических договоров. По ним студенты получат стипендию от предприятия — 16-20 тысяч рублей, гарантированное трудоустройство, в некоторых случаях — жилье и бесплатное питание.
Пуско-наладочные работы в котельной - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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27 апреля, 12:06
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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