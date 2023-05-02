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В Запорожской области предложили создать ополчение в приграничных регионах - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/opolchenie-1869054217.html
В Запорожской области предложили создать ополчение в приграничных регионах
В Запорожской области предложили создать ополчение в приграничных регионах - РИА Новости, 02.05.2023
В Запорожской области предложили создать ополчение в приграничных регионах
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил создать во всех приграничных регионах России ополчение. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:33
2023-05-02T08:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
владимир рогов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил создать во всех приграничных регионах России ополчение. "Учитывая активизацию украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп - ред.), считаю необходимым проработать вопрос создания в приграничных регионах ополчения. Люди хорошо знают свои территории, кто местный, а кто нет. О появлении любого чужого человека сразу становится известно всем", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, главная задача ополчения не держать оборону, а зафиксировать попытку проникновения в регион посторонних и сразу сообщить силовым структурам. "Граница у нас простирается на сотни километров, и контролировать ее только при помощи силовых структур в условиях боевых действий, как минимум неразумно", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867259657.html
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запорожская область, киев, россия, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Владимир Рогов, Безопасность
В Запорожской области предложили создать ополчение в приграничных регионах

Рогов предложил создать ополчение в приграничных регионах Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы спецназа
Бойцы спецназа - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил создать во всех приграничных регионах России ополчение.
"Учитывая активизацию украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп - ред.), считаю необходимым проработать вопрос создания в приграничных регионах ополчения. Люди хорошо знают свои территории, кто местный, а кто нет. О появлении любого чужого человека сразу становится известно всем", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, главная задача ополчения не держать оборону, а зафиксировать попытку проникновения в регион посторонних и сразу сообщить силовым структурам.
"Граница у нас простирается на сотни километров, и контролировать ее только при помощи силовых структур в условиях боевых действий, как минимум неразумно", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияВладимир РоговБезопасность
 
 
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