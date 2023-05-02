https://ria.ru/20230502/opolchenie-1869054217.html

В Запорожской области предложили создать ополчение в приграничных регионах

В Запорожской области предложили создать ополчение в приграничных регионах - РИА Новости, 02.05.2023

В Запорожской области предложили создать ополчение в приграничных регионах

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил создать во всех приграничных регионах России ополчение. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T08:33

2023-05-02T08:33

2023-05-02T08:33

специальная военная операция на украине

запорожская область

киев

россия

владимир рогов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предложил создать во всех приграничных регионах России ополчение. "Учитывая активизацию украинских ДРГ (диверсионно-разведывательных групп - ред.), считаю необходимым проработать вопрос создания в приграничных регионах ополчения. Люди хорошо знают свои территории, кто местный, а кто нет. О появлении любого чужого человека сразу становится известно всем", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, главная задача ополчения не держать оборону, а зафиксировать попытку проникновения в регион посторонних и сразу сообщить силовым структурам. "Граница у нас простирается на сотни километров, и контролировать ее только при помощи силовых структур в условиях боевых действий, как минимум неразумно", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867259657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, киев, россия, владимир рогов, безопасность