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Под Брянском на месте схода с рельсов грузового состава развернули оперштаб - РИА Новости, 02.05.2023
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23:19 02.05.2023 (обновлено: 23:20 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/opershtab-1869291766.html
Под Брянском на месте схода с рельсов грузового состава развернули оперштаб
Под Брянском на месте схода с рельсов грузового состава развернули оперштаб - РИА Новости, 02.05.2023
Под Брянском на месте схода с рельсов грузового состава развернули оперштаб
Оперативный штаб работает на месте схода с рельсов грузового состава под Брянском из-за взрыва бомбы, для пассажиров формируются новые маршруты проезда, сообщил РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T23:19
2023-05-02T23:20
происшествия
александр богомаз
брянская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БРЯНСК, 2 мая – РИА Новости. Оперативный штаб работает на месте схода с рельсов грузового состава под Брянском из-за взрыва бомбы, для пассажиров формируются новые маршруты проезда, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. Ранее глава региона сообщал, что локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства Уточняется, что с железнодорожной станции "Брянск I" будут курсировать автобусы до поселка Белые Берега. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда — до станции "Брянск I". Такая схема будет действовать до полного восстановления движения по этому направлению. Уточняется, что сотрудники МЧС и экстренные службы устраняют последствия происшествия. Правоохранительные структуры ведут оперативно-розыскные мероприятия.
https://ria.ru/20230406/diversanty-1863433329.html
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происшествия, александр богомаз, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Александр Богомаз, Брянская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Брянском на месте схода с рельсов грузового состава развернули оперштаб

Под Брянском развернули оперштаб на месте схода с рельсов поезда из-за взрыва бомбы

© Телеграм-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаГубернатор Брянской области Александр Богомаз на месте схода с рельсов грузового состава
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на месте схода с рельсов грузового состава
© Телеграм-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на месте схода с рельсов грузового состава
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БРЯНСК, 2 мая – РИА Новости. Оперативный штаб работает на месте схода с рельсов грузового состава под Брянском из-за взрыва бомбы, для пассажиров формируются новые маршруты проезда, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
Ранее глава региона сообщал, что локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства
«
"Выехал на место происшествия, где провели оперативный штаб со всеми правоохранительными и оперативными службами. Для пассажиров ж/д направления "Брянск-Орел" и "Орел-Брянск" организовано дополнительное транспортное сообщение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с железнодорожной станции "Брянск I" будут курсировать автобусы до поселка Белые Берега. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда — до станции "Брянск I". Такая схема будет действовать до полного восстановления движения по этому направлению.
Уточняется, что сотрудники МЧС и экстренные службы устраняют последствия происшествия. Правоохранительные структуры ведут оперативно-розыскные мероприятия.
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ПроисшествияАлександр БогомазБрянская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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