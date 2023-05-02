Под Брянском на месте схода с рельсов грузового состава развернули оперштаб
Под Брянском развернули оперштаб на месте схода с рельсов поезда из-за взрыва бомбы
© Телеграм-канал губернатора Брянской области Александра БогомазаГубернатор Брянской области Александр Богомаз на месте схода с рельсов грузового состава
© Телеграм-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза
Губернатор Брянской области Александр Богомаз на месте схода с рельсов грузового состава
БРЯНСК, 2 мая – РИА Новости. Оперативный штаб работает на месте схода с рельсов грузового состава под Брянском из-за взрыва бомбы, для пассажиров формируются новые маршруты проезда, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.
Ранее глава региона сообщал, что локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства
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"Выехал на место происшествия, где провели оперативный штаб со всеми правоохранительными и оперативными службами. Для пассажиров ж/д направления "Брянск-Орел" и "Орел-Брянск" организовано дополнительное транспортное сообщение", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с железнодорожной станции "Брянск I" будут курсировать автобусы до поселка Белые Берега. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда — до станции "Брянск I". Такая схема будет действовать до полного восстановления движения по этому направлению.
Уточняется, что сотрудники МЧС и экстренные службы устраняют последствия происшествия. Правоохранительные структуры ведут оперативно-розыскные мероприятия.