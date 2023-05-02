https://ria.ru/20230502/opershtab-1869291766.html

Под Брянском на месте схода с рельсов грузового состава развернули оперштаб

Под Брянском на месте схода с рельсов грузового состава развернули оперштаб - РИА Новости, 02.05.2023

Под Брянском на месте схода с рельсов грузового состава развернули оперштаб

Оперативный штаб работает на месте схода с рельсов грузового состава под Брянском из-за взрыва бомбы, для пассажиров формируются новые маршруты проезда, сообщил РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T23:19

2023-05-02T23:19

2023-05-02T23:20

происшествия

александр богомаз

брянская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БРЯНСК, 2 мая – РИА Новости. Оперативный штаб работает на месте схода с рельсов грузового состава под Брянском из-за взрыва бомбы, для пассажиров формируются новые маршруты проезда, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. Ранее глава региона сообщал, что локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов на станции Снежетьская под Брянском из-за срабатывания взрывного устройства Уточняется, что с железнодорожной станции "Брянск I" будут курсировать автобусы до поселка Белые Берега. Из Белых Берегов пригородный поезд будет доставлять пассажиров до Орла. Из Орла пассажиров будут доставлять до Белых Берегов, а оттуда — до станции "Брянск I". Такая схема будет действовать до полного восстановления движения по этому направлению. Уточняется, что сотрудники МЧС и экстренные службы устраняют последствия происшествия. Правоохранительные структуры ведут оперативно-розыскные мероприятия.

https://ria.ru/20230406/diversanty-1863433329.html

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происшествия, александр богомаз, брянская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)