Глава Конференции ООН по торговле и развитию посетит Москву
Глава ЮНКТАД Гринспен посетит Москву на этой неделе для обсуждения зерновой сделки
© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь ЮНКТАД Катрин Хьюссуд.
"Я могу подтвердить, что Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку, но я не знаю, в какой день. У меня нет других подробностей", - сказала она.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник сообщило, что переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду.
Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.