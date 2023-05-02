https://ria.ru/20230502/oon-1869121172.html

Глава Конференции ООН по торговле и развитию посетит Москву

Глава Конференции ООН по торговле и развитию посетит Москву - РИА Новости, 02.05.2023

Глава Конференции ООН по торговле и развитию посетит Москву

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку, заявила на... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:44

2023-05-02T12:44

2023-05-02T13:03

оон

москва

ребека гринспен

женева (город)

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786878590_322:178:2864:1608_1920x0_80_0_0_9882d677e7cc5a0f488cafc837820b58.jpg

ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь ЮНКТАД Катрин Хьюссуд."Я могу подтвердить, что Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку, но я не знаю, в какой день. У меня нет других подробностей", - сказала она.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник сообщило, что переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду.Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.

https://ria.ru/20230429/sdelka-1868664166.html

москва

женева (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оон, москва, ребека гринспен, женева (город), экономика, россия