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Глава Конференции ООН по торговле и развитию посетит Москву - РИА Новости, 02.05.2023
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12:44 02.05.2023 (обновлено: 13:03 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/oon-1869121172.html
Глава Конференции ООН по торговле и развитию посетит Москву
Глава Конференции ООН по торговле и развитию посетит Москву - РИА Новости, 02.05.2023
Глава Конференции ООН по торговле и развитию посетит Москву
Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку, заявила на... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:44
2023-05-02T13:03
оон
москва
ребека гринспен
женева (город)
экономика
россия
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ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь ЮНКТАД Катрин Хьюссуд."Я могу подтвердить, что Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку, но я не знаю, в какой день. У меня нет других подробностей", - сказала она.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник сообщило, что переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду.Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
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ООН, Москва, Ребека Гринспен, Женева (город), Экономика, Россия
Глава Конференции ООН по торговле и развитию посетит Москву

Глава ЮНКТАД Гринспен посетит Москву на этой неделе для обсуждения зерновой сделки

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку, заявила на брифинге в Женеве пресс-секретарь ЮНКТАД Катрин Хьюссуд.
"Я могу подтвердить, что Ребека Гринспен посетит Москву на этой неделе, чтобы обсудить зерновую сделку, но я не знаю, в какой день. У меня нет других подробностей", - сказала она.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинский источник сообщило, что переговоры по черноморской продуктовой сделке при участии всех ее сторон назначены на среду.
Продуктовая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. Как сообщал ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия продлила 18 марта зерновую сделку на 60 дней.
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