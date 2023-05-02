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Посольство в США опубликовало сообщение к годовщине трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2023
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17:55 02.05.2023 (обновлено: 17:59 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/odessa-1869228151.html
Посольство в США опубликовало сообщение к годовщине трагедии в Одессе
Посольство в США опубликовало сообщение к годовщине трагедии в Одессе - РИА Новости, 02.05.2023
Посольство в США опубликовало сообщение к годовщине трагедии в Одессе
США решили "не заметить" усилия киевского режима скрыть правду и уничтожить улики трагедии "Дома профсоюзов" в Одессе в 2014 году, заявило посольство России в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:55
2023-05-02T17:59
специальная военная операция на украине
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США решили "не заметить" усилия киевского режима скрыть правду и уничтожить улики трагедии "Дома профсоюзов" в Одессе в 2014 году, заявило посольство России в Вашингтоне. "Вопреки обещаниям киевского режима провести расследование этого варварского преступления и наказать виновных, власти предприняли все, чтобы скрыть правду и уничтожить улики. Позволить организаторам и исполнителям избежать правосудия. В Соединенных Штатах решили этого "не заметить", - говорится в распространенном сообщении дипмиссии, посвященном девятой годовщине трагедии в Одессе. В посольстве добавили, что "так называемые местные правозащитники все эти годы, по сути, покрывали одесских палачей и мучителей". В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за девять лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
https://ria.ru/20220930/putin-1820614567.html
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в мире, одесса, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Украина, США
Посольство в США опубликовало сообщение к годовщине трагедии в Одессе

Посольство России: США решили не заметить попытки Киева скрыть правду о трагедии в Одессе

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне, США
Посольство России в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США решили "не заметить" усилия киевского режима скрыть правду и уничтожить улики трагедии "Дома профсоюзов" в Одессе в 2014 году, заявило посольство России в Вашингтоне.
"Вопреки обещаниям киевского режима провести расследование этого варварского преступления и наказать виновных, власти предприняли все, чтобы скрыть правду и уничтожить улики. Позволить организаторам и исполнителям избежать правосудия. В Соединенных Штатах решили этого "не заметить", - говорится в распространенном сообщении дипмиссии, посвященном девятой годовщине трагедии в Одессе.
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В посольстве добавили, что "так называемые местные правозащитники все эти годы, по сути, покрывали одесских палачей и мучителей".
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за девять лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
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28 апреля 2022, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияУкраинаСША
 
 
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