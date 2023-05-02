Посольство в США опубликовало сообщение к годовщине трагедии в Одессе
Посольство России: США решили не заметить попытки Киева скрыть правду о трагедии в Одессе
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне, США
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мая - РИА Новости. США решили "не заметить" усилия киевского режима скрыть правду и уничтожить улики трагедии "Дома профсоюзов" в Одессе в 2014 году, заявило посольство России в Вашингтоне.
"Вопреки обещаниям киевского режима провести расследование этого варварского преступления и наказать виновных, власти предприняли все, чтобы скрыть правду и уничтожить улики. Позволить организаторам и исполнителям избежать правосудия. В Соединенных Штатах решили этого "не заметить", - говорится в распространенном сообщении дипмиссии, посвященном девятой годовщине трагедии в Одессе.
В посольстве добавили, что "так называемые местные правозащитники все эти годы, по сути, покрывали одесских палачей и мучителей".
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается и следствие за девять лет фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.