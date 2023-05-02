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Миронов предложил наградить погибших 2 мая в Одессе орденами Мужества - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:14 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/odessa-1869156631.html
Миронов предложил наградить погибших 2 мая в Одессе орденами Мужества
Миронов предложил наградить погибших 2 мая в Одессе орденами Мужества - РИА Новости, 02.05.2023
Миронов предложил наградить погибших 2 мая в Одессе орденами Мужества
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил посмертно наградить жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов орденами Мужества. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:14
2023-05-02T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
сергей миронов
россия
госдума рф
годовщина трагедии в одессе
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил посмертно наградить жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов орденами Мужества. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Предлагаю посмертно наградить героев Одессы орденами Мужества… 2 мая 2014 года в Одессе беснующаяся толпа неонацистов разгромила лагерь патриотов Новороссии на площади Куликово Поле и подожгла здание Дома профсоюзов, в котором укрылись активисты. В результате пожара погибли 48 человек, восемь разбились при падении из окон, еще шестеро были убиты на улицах, всего пострадали более 300 человек", - написал парламентарий в своем телеграм-канале. Как отметил Миронов, "палачей Одессы" ждет возмездие, "которое их постигнет на месте преступления – в Доме профсоюзов". "Именно здесь, как я уже не раз заявлял, должен состояться трибунал над нацистскими преступниками. А героев, погибших за право жить в единой свободной стране, нужно наградить орденами Мужества. Это то немногое, что мы можем сделать в память об их подвиге", - добавил депутат.Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увековечить память погибших в Доме профсоюзов Одессы, установив им мемориал в Москве. Накануне годовщины трагедии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.
https://ria.ru/20230502/odessa-1869058241.html
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в мире, одесса, украина, сергей миронов, россия, госдума рф, годовщина трагедии в одессе
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Сергей Миронов, Россия, Госдума РФ, Годовщина трагедии в Одессе
Миронов предложил наградить погибших 2 мая в Одессе орденами Мужества

Миронов предложил наградить погибших в Доме профсоюзов в Одессе орденами Мужества

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанкПожар в здании Дома профсоюзов в Одессе
Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил посмертно наградить жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов орденами Мужества.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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"Предлагаю посмертно наградить героев Одессы орденами Мужества… 2 мая 2014 года в Одессе беснующаяся толпа неонацистов разгромила лагерь патриотов Новороссии на площади Куликово Поле и подожгла здание Дома профсоюзов, в котором укрылись активисты. В результате пожара погибли 48 человек, восемь разбились при падении из окон, еще шестеро были убиты на улицах, всего пострадали более 300 человек", - написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Как отметил Миронов, "палачей Одессы" ждет возмездие, "которое их постигнет на месте преступления – в Доме профсоюзов". "Именно здесь, как я уже не раз заявлял, должен состояться трибунал над нацистскими преступниками. А героев, погибших за право жить в единой свободной стране, нужно наградить орденами Мужества. Это то немногое, что мы можем сделать в память об их подвиге", - добавил депутат.
Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увековечить память погибших в Доме профсоюзов Одессы, установив им мемориал в Москве.
Накануне годовщины трагедии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.
Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаСергей МироновРоссияГосдума РФГодовщина трагедии в Одессе
 
 
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