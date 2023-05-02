https://ria.ru/20230502/odessa-1869156631.html

Миронов предложил наградить погибших 2 мая в Одессе орденами Мужества

Миронов предложил наградить погибших 2 мая в Одессе орденами Мужества - РИА Новости, 02.05.2023

Миронов предложил наградить погибших 2 мая в Одессе орденами Мужества

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил посмертно наградить жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов орденами Мужества. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:14

2023-05-02T14:14

2023-05-02T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

украина

сергей миронов

россия

госдума рф

годовщина трагедии в одессе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868454809_0:176:2206:1417_1920x0_80_0_0_a37bef2681edd3e944e5e110afd334e7.jpg

МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил посмертно наградить жертв трагедии в одесском Доме профсоюзов орденами Мужества. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. "Предлагаю посмертно наградить героев Одессы орденами Мужества… 2 мая 2014 года в Одессе беснующаяся толпа неонацистов разгромила лагерь патриотов Новороссии на площади Куликово Поле и подожгла здание Дома профсоюзов, в котором укрылись активисты. В результате пожара погибли 48 человек, восемь разбились при падении из окон, еще шестеро были убиты на улицах, всего пострадали более 300 человек", - написал парламентарий в своем телеграм-канале. Как отметил Миронов, "палачей Одессы" ждет возмездие, "которое их постигнет на месте преступления – в Доме профсоюзов". "Именно здесь, как я уже не раз заявлял, должен состояться трибунал над нацистскими преступниками. А героев, погибших за право жить в единой свободной стране, нужно наградить орденами Мужества. Это то немногое, что мы можем сделать в память об их подвиге", - добавил депутат.Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увековечить память погибших в Доме профсоюзов Одессы, установив им мемориал в Москве. Накануне годовщины трагедии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.

https://ria.ru/20230502/odessa-1869058241.html

https://ria.ru/20230502/odessa-1868500451.html

одесса

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, украина, сергей миронов, россия, госдума рф, годовщина трагедии в одессе