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Возмездие настигнет убийц мирных граждан в Одессе, заявил Аксенов - РИА Новости, 02.05.2023
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09:00 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/odessa-1869056794.html
Возмездие настигнет убийц мирных граждан в Одессе, заявил Аксенов
Возмездие настигнет убийц мирных граждан в Одессе, заявил Аксенов - РИА Новости, 02.05.2023
Возмездие настигнет убийц мирных граждан в Одессе, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что имена убийц мирных граждан в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года известны и расплата за содеянное преступление неминуемо... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:00
2023-05-02T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что имена убийц мирных граждан в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года известны и расплата за содеянное преступление неминуемо наступит. "Массовое убийство в Одессе ясно показало террористическую сущность киевского режима. По сути это было ритуальное убийство. Потому что нацизм – не только политическая система, а русофобия – не только проявление национальной вражды. Это культ ненависти и смерти, "религия" террористического государства", - написал Аксенов своем телеграм-канале. Киевская власть возложила вину за трагедию на жертв, а преступники были объявлены героями и борцами с сепаратизмом, отметил он. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.
https://ria.ru/20230410/odessa-1864289132.html
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в мире, одесса, украина, харьков, сергей аксенов (политик), мария захарова
В мире, Одесса, Украина, Харьков, Сергей Аксенов (политик), Мария Захарова
Возмездие настигнет убийц мирных граждан в Одессе, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: возмездие настигнет убийц мирных граждан в Одессе 2 мая 2014 года

© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанкРазрушение палаточного лагеря активистов движения "Антимайдан" на площади Куликово поле в Одессе
Разрушение палаточного лагеря активистов движения Антимайдан на площади Куликово поле в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Александр Полищук
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Разрушение палаточного лагеря активистов движения "Антимайдан" на площади Куликово поле в Одессе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что имена убийц мирных граждан в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года известны и расплата за содеянное преступление неминуемо наступит.
"Массовое убийство в Одессе ясно показало террористическую сущность киевского режима. По сути это было ритуальное убийство. Потому что нацизм – не только политическая система, а русофобия – не только проявление национальной вражды. Это культ ненависти и смерти, "религия" террористического государства", - написал Аксенов своем телеграм-канале.
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Киевская власть возложила вину за трагедию на жертв, а преступники были объявлены героями и борцами с сепаратизмом, отметил он.
«
"Но возмездие за гибель одесских мучеников обязательно будет. Участники убийства в Доме профсоюзов известны. Судя по сообщениям СМИ, кто-то из ублюдков уже уничтожен в зоне СВО. Каждый из нелюдей, где бы он ни находился, должен помнить о неминуемой расплате", - написал глава республики.
В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.
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В миреОдессаУкраинаХарьковСергей Аксенов (политик)Мария Захарова
 
 
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