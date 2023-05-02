https://ria.ru/20230502/odessa-1869056794.html

Возмездие настигнет убийц мирных граждан в Одессе, заявил Аксенов

Возмездие настигнет убийц мирных граждан в Одессе, заявил Аксенов - РИА Новости, 02.05.2023

Возмездие настигнет убийц мирных граждан в Одессе, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что имена убийц мирных граждан в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года известны и расплата за содеянное преступление неминуемо... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:00

2023-05-02T09:00

2023-05-02T09:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что имена убийц мирных граждан в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года известны и расплата за содеянное преступление неминуемо наступит. "Массовое убийство в Одессе ясно показало террористическую сущность киевского режима. По сути это было ритуальное убийство. Потому что нацизм – не только политическая система, а русофобия – не только проявление национальной вражды. Это культ ненависти и смерти, "религия" террористического государства", - написал Аксенов своем телеграм-канале. Киевская власть возложила вину за трагедию на жертв, а преступники были объявлены героями и борцами с сепаратизмом, отметил он. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Накануне годовщины этих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала гибель людей в Доме профсоюзов в Одессе повторением преступлений бандеровцев в Хатыни во время Великой Отечественной войны. Она отметила, что всестороннего расследования событий в Одессе так и не было проведено. Более того, по ее словам, многие из тех, кто попал на камеры и был четко запечатлен, занимаясь расправой над живыми людьми, занимаются публичной деятельностью.

https://ria.ru/20230410/odessa-1864289132.html

https://ria.ru/20230502/rassledovanie-1869045947.html

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Дарья Буймова

в мире, одесса, украина, харьков, сергей аксенов (политик), мария захарова