https://ria.ru/20230502/obstrel-1869293071.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за 15 минут выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T23:37

2023-05-02T23:37

2023-05-02T23:37

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут выпустили 15 снарядов по Донецку и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:55 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров; 23:00 - населенный пункт Щербиновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено 5 снарядов калибром 155 миллиметров; 23:10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230419/kniga-1866212141.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк