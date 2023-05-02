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Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа - РИА Новости, 02.05.2023

Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала во вторник вечером наносить удары по сектору Газа в ответ на серию ракетных обстрелов по южным районам страны, сообщила... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T23:29

2023-05-02T23:29

2023-05-02T23:34

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сектор газа

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала во вторник вечером наносить удары по сектору Газа в ответ на серию ракетных обстрелов по южным районам страны, сообщила армейская пресс-служба.Во вторник армия сообщала, что несколько десятков ракет были выпущены по югу страны из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала, что получили ранения минимум три человека."Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по сектору Газа, подробности будут позже", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230408/erdogan-1864014640.html

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в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля