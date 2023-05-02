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Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа - РИА Новости, 02.05.2023
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23:29 02.05.2023 (обновлено: 23:34 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/obstrel-1869292675.html
Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа
Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа - РИА Новости, 02.05.2023
Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала во вторник вечером наносить удары по сектору Газа в ответ на серию ракетных обстрелов по южным районам страны, сообщила... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T23:29
2023-05-02T23:34
в мире
израиль
сектор газа
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала во вторник вечером наносить удары по сектору Газа в ответ на серию ракетных обстрелов по южным районам страны, сообщила армейская пресс-служба.Во вторник армия сообщала, что несколько десятков ракет были выпущены по югу страны из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала, что получили ранения минимум три человека."Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по сектору Газа, подробности будут позже", - говорится в сообщении.
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в мире, израиль, сектор газа, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Сектор Газа, Армия обороны Израиля
Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа

Израиль наносит удары по сектору Газа в ответ на пуски ракет по южным районам страны

© AP Photo / Khalil HamraУдары Израиля по территории сектора Газа
Удары Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Удары Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала во вторник вечером наносить удары по сектору Газа в ответ на серию ракетных обстрелов по южным районам страны, сообщила армейская пресс-служба.
Во вторник армия сообщала, что несколько десятков ракет были выпущены по югу страны из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала, что получили ранения минимум три человека.
"Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по сектору Газа, подробности будут позже", - говорится в сообщении.
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В миреИзраильСектор ГазаАрмия обороны Израиля
 
 
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